Lietadlo súdneho dňa nečakane vzlietlo: Objavilo sa po 50 rokoch, ľudia majú obavy. Môže ísť o vážny signál

By Juke Schweizer - Own work, CC BY-SA 4.0, Link

Martin Cucík
Spozorovali špeciálne americké lietadlo, podobný stroj má iba Rusko.

Na oblohe nad Los Angeles sa v uplynulých dňoch objavilo lietadlo, ktoré verejnosť vidí len výnimočne. Legendárny americký „Doomsday Plane“, teda lietadlo súdneho dňa, pristálo na letisku LAX po prvý raz po viac než 50 rokoch, čo okamžite na internete spustilo vlnu špekulácií, otázok a konšpiračných teórií.

Nezvyčajný stroj upútal pozornosť nielen laikov, ale aj odborníkov na bezpečnosť. Najmä v čase rastúceho geopolitického napätia si mnohí kládli otázku, či nejde o signál niečoho vážnejšieho. Informoval o tom New York Post.

Na palube aj minister obrany

Ministerstvo obrany Spojených štátov potvrdilo, že na palube sa nachádzal minister obrany Pete Hegseth, ktorý v rámci propagácie zbrojného priemyslu cestuje po krajine a navštevuje miesta spojené s obranným priemyslom a armádou.

By US Department of Defense – http://www.gwu.edu/~nsarchiv/nukevault/ebb371/index.htm, Public Domain, Link

Prečo bol na túto cestu použitý práve tento špeciálny stroj, však úrady neobjasnili. Mnohí sa obávali najhoršieho, najmä v súvislosti s poslednými vyjadreniami Donalda Trumpa.

Prežije radiáciu, prezident z neho môže riadiť krajinu

Lietadlo súdneho dňa, oficiálne označované ako Boeing E 4B Nightwatch, slúži ako lietajúce veliteľské centrum Spojených štátov pre prípad vážnej národnej krízy. Je navrhnuté tak, aby dokázalo fungovať aj v extrémnych podmienkach vrátane jadrového konfliktu, keď by pozemné riadiace a komunikačné centrá prestali fungovať.

Vďaka špeciálnej ochrane elektroniky, odolnosti voči elektromagnetickému impulzu a pokročilým komunikačným systémom umožňuje prezidentovi a vojenskému veleniu riadiť krajinu priamo z paluby lietadla.

Okrem Spojených štátov má podobné lietadlo vo svojom arzenáli iba Ruská federácia. To sa dostalo do pozornosti aj tým, že počas údržby sa do lietadla dokázal dostať zlodej, ktorý si odniesol rádiové zariadenie v hodnote viac ako 10-tisíc eur.

To, že stroj v tom čase nebol strážený, okamžite vyvolalo otázky o tom, ako je v skutočnosti zabezpečený.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump…

 

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac