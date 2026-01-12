Lietadlo súdneho dňa nečakane vzlietlo: Objavilo sa po 50 rokoch, ľudia majú obavy. Môže ísť o vážny signál

Na oblohe nad Los Angeles sa v uplynulých dňoch objavilo lietadlo, ktoré verejnosť vidí len výnimočne. Legendárny americký „Doomsday Plane“, teda lietadlo súdneho dňa, pristálo na letisku LAX po prvý raz po viac než 50 rokoch, čo okamžite na internete spustilo vlnu špekulácií, otázok a konšpiračných teórií.
Nezvyčajný stroj upútal pozornosť nielen laikov, ale aj odborníkov na bezpečnosť. Najmä v čase rastúceho geopolitického napätia si mnohí kládli otázku, či nejde o signál niečoho vážnejšieho. Informoval o tom New York Post.
Na palube aj minister obrany
Ministerstvo obrany Spojených štátov potvrdilo, že na palube sa nachádzal minister obrany Pete Hegseth, ktorý v rámci propagácie zbrojného priemyslu cestuje po krajine a navštevuje miesta spojené s obranným priemyslom a armádou.
Prečo bol na túto cestu použitý práve tento špeciálny stroj, však úrady neobjasnili. Mnohí sa obávali najhoršieho, najmä v súvislosti s poslednými vyjadreniami Donalda Trumpa.
Prežije radiáciu, prezident z neho môže riadiť krajinu
Lietadlo súdneho dňa, oficiálne označované ako Boeing E 4B Nightwatch, slúži ako lietajúce veliteľské centrum Spojených štátov pre prípad vážnej národnej krízy. Je navrhnuté tak, aby dokázalo fungovať aj v extrémnych podmienkach vrátane jadrového konfliktu, keď by pozemné riadiace a komunikačné centrá prestali fungovať.
Vďaka špeciálnej ochrane elektroniky, odolnosti voči elektromagnetickému impulzu a pokročilým komunikačným systémom umožňuje prezidentovi a vojenskému veleniu riadiť krajinu priamo z paluby lietadla.
Okrem Spojených štátov má podobné lietadlo vo svojom arzenáli iba Ruská federácia. To sa dostalo do pozornosti aj tým, že počas údržby sa do lietadla dokázal dostať zlodej, ktorý si odniesol rádiové zariadenie v hodnote viac ako 10-tisíc eur.
To, že stroj v tom čase nebol strážený, okamžite vyvolalo otázky o tom, ako je v skutočnosti zabezpečený.
