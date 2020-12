V Rusku vykradli utajované lietadlo “súdneho dňa”. Bolo by z neho možné riadiť aj jadrovú vojnu

Je to lietadlo, ktoré by v prípade nukleárnej vojny malo zohrať veľkú úlohu. Teda v prípade, ak by malo všetky svoje komponenty. Lietadlo Iľjušin Il-80 je jedným zo štyroch lietadiel tzv. súdneho dňa v Rusku. Z jeho paluby je možné zabezpečovať velenie vojskám aj v podmienkach nukleárnej vojny a v prípade jadrového výbuchu evakuovať prezidenta a ďalších najvyšších predstaviteľov krajiny.

Zmizlo nešpecifikované zariadenie

V Taganrogu vzdialenom viac ako 1100 kilometrov južne od Moskvy sídli štátna spoločnosť Beriev Aircraft Company. Spoločnosť Beriev minulý týždeň nahlásila túto krádež polícii, uviedol REN-TV.

Ruský televízny kanál REN-TV začiatkom tohto týždňa informoval, že z lietadla Il-80, na ktorom v Taganrogu prebiehajú údržbárske práce, zmizlo nešpecifikované rádiové zariadenie. Páchateľom sa podarilo otvoriť poklop do nákladného priestoru lietadla. Vo vnútri lietadla vyšetrovatelia podľa REN-TV našli topánky a odtlačky prstov.

Predmety v hodnote milión rubľov

Mnisterstvo vnútra uviedlo, že polícia v meste Taganrog ležiacom na pobreží Azovského mora pri hraniciach s Ukrajinou dostala varovanie, podľa ktorého z lietadla Iľjušin Il-80 nachádzajúcom sa na tamojšom letisku bolo odcudzené zariadenie v hodnote 1 milión rubľov (v prepočte asi 11 214 eur).

Dmitrij Peskov, hovorca prezidenta Vladimira Putina, označil tento incident za “núdzovú situáciu” a prisľúbil prijatie opatrení, ktoré majú v budúcnosti niečomu podobnému zabrániť. Rezort vnútra nespresnil, čo bolo odcudzené, uviedol však, že na miesto boli vyslaní vyšetrovatelia.