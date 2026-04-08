Libanon nebol súčasťou dohody o prímerí s Iránom, tvrdí Trump. Dôvodom má byť Hizballáh

Klaudia Oselská
TASR
Útok na Irán
„Aj o to sa postaráme. To je samostatná potýčka,“ uviedol Trump.

Konflikt medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh v Libanone nebol súčasťou dvojtýždňového prímeria vo vojne medzi Spojenými štátmi a Iránom, citovala stanica PBS News stredajšie slová amerického prezidenta Donalda Trumpa, píše TASR.

Izrael v stredu nadránom podporil prímerie medzi USA a Iránom, no podľa premiéra Benjamina Netanjahua sa dohoda nevzťahuje na Libanon. Americký prezident pre program PBS NewsHour uviedol, že to je „kvôli Hizballáhu“. „Aj o to sa postaráme. To je samostatná potýčka,“ dodal.

„Krv mučeníkov a zranených nebude preliata nadarmo“

Stredajšie izraelské útoky v Bejrúte boli najväčšími od začiatku vojny s Hizballáhom a mnohé z nich prišli podľa novinárov agentúry AFP bez varovania. Podľa najnovších údajov libanonského ministerstva zdravotníctva v ich dôsledku zomrelo najmenej 112 ľudí a ďalších vyše 830 utrpelo zranenia.

Hizballáh v reakcii uviedol, že má právo reagovať na izraelské útoky. „Vyhlasujeme, že krv mučeníkov a zranených nebude preliata nadarmo a že dnešné masakre, rovnako ako všetky akty agresie a kruté zločiny, potvrdzujú naše prirodzené a zákonné právo vzoprieť sa okupácii a reagovať na jej agresiu,“ uviedlo hnutie.

