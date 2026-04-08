Irán zostrelil izraelský dron. Môže ísť o porušenie prímeria. Tvrdia, že budú rázne reagovať

Iránske sily v stredu zostrelili izraelský dron Hermes letiaci nad mestom Lár na juhu krajiny. Iránske Revolučné gardy o tom informovali niekoľko hodín po uzavretí prímeria so Spojenými štátmi a Izraelom. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru AFP a televíziu Sky News.
Môže ísť o porušenie prímeria
„Pred niekoľkými minútami bol nad mestom Lár v provincii Fárs zachytený a zničený dron typu Hermes 900 paľbou z moderného systému protivzdušnej obrany Revolučných gárd,“ uvádza sa vo vyhlásení, o ktorom informovala štátna televízia IRIB.
„Vstup akéhokoľvek typu nepriateľského amerického alebo sionistického lietadla do vzdušného priestoru krajiny, aj keď nevykonáva vojenské operácie, sa považuje za porušenie prímeria a budeme naň rázne reagovať,“ upozornili gardy.
Po oznámení prímeria v noci na stredu už došlo k jeho viacerým porušeniam. Teherán informoval o útoku na rafinériu na ostrove Láván, ktorý Irán využíva na export svojej ropy a ropných produktov. Teherán následne podľa štátnej televízie v priebehu dňa zaútočil na Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Saudskú Arábiu, Katar aj Kuvajt. Premiér Pakistanu Šáhbáz Šaríf, ktorého krajina je sprostredkovateľom konfliktu, oznámil, že má správy o porušeniach prímeria, čo podľa jeho slov podkopáva ducha mierového procesu.
Izraelská armáda vykonala najväčší útok na Libanon
Iránska agentúra Tasním s odvolaním na svoje zdroje informovala, že Irán môže prestať dodržiavať prímerie v prípade pokračujúcich izraelských útokov na Libanon. Teherán trvá na tom, že prímerie sa vzťahuje aj na túto krajinu, kde Izrael vedie vojnu proti militantnému hnutiu Hizballáh. Izrael a americký prezident Donald Trump tvrdia opak, pričom izraelská armáda v stredu vykonala najväčší útok na Libanon od začiatku aktuálnej vojny.
Agentúra Fárs medzičasom uviedla, že prechod tankerov cez Hormuzský prieliv pozastavili pre porušenie prímeria zo strany Izraela.
