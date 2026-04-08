Najväčší útok na Bejrút: Izrael podnikol rozsiahly koordinovaný úder, ľudia v panike utekajú

Aktuálna správa
Dana Kleinová
TASR
Izrael podnikol v stredu sériu útokov na Bejrút, čo vyvolalo paniku u tamojších obyvateľov. Išlo o najväčšie útoky na libanonské hlavné mesto od začiatku vojny s militantným hnutím Hizballáh. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Izraelská armáda vyhlásila, že uskutočnila „najrozsiahlejší koordinovaný úder v Libanone“. Útoky na hlavné mesto prišli bez varovania a ľudia sa peši či na svojich vozidlách snažili utiecť z lokality, uviedli novinári AFP. Izrael trvá na tom, že dvojtýždňové prímerie v konflikte na Blízkom východe sa nevzťahuje na boje v Libanone.

Zasiahli viacero oblastí

Jeden z úderov zasiahol Corniche al-Mazraa, jednu z hlavných ciest v libanonskej metropole. Fotograf francúzskej agentúry opisoval rozsiahle škody, horiace budovy a zničené autá.

Armáda Izraela zasiahla aj južné predmestia Bejrútu a južný Libanon, kde má svoje bašty Hizballáh. Pred úderom však vydala výzvu na evakuáciu týchto oblastí a súbežne podnikla útok na východe.

Libanonské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že podľa predbežných údajov pri úderoch zahynuli desiatky ľudí a stovky ďalších utrpeli zranenia. Rezort zdravotníctva opäť vyzval občanov, aby „obmedzili dopravné zápchy, najmä vo štvrtiach hlavného mesta, a dali tak prednosť záchranným službám“.

Prezident Libanonu Džúzíf Awn v stredu žiadal spriatelené krajiny o pomoc pri ukončení izraelských úderov. Bejrút „uvítal dohodu (o dočasnom prímerí) medzi Iránom a Spojenými štátmi a zintenzívnil úsilie aj o dosiahnutie dohody o prímerí v Libanone, kde Izrael naďalej eskaluje svoje útoky“, povedal prezident. „Všetkých priateľov Libanonu žiadame, aby nám pomohli zastaviť tieto útoky všetkými dostupnými prostriedkami,“ dodal.

Prímerie medzi USA a Iránom prináša nádej: Pellegrini hovorí o šanci na ukončenie eskalácie

