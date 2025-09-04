Leto ešte nepovedalo posledné slovo: Najbližšie dni rozhodnú, či už definitívne nastane jeseň. Pozrite si predpoveď

Streda bola na Slovensku poriadne búrlivá. Prudký dážď, krúpy, stovky bleskov a problémy na cestách potrápili viaceré regióny. Najhoršie to vyzeralo na Spiši a Gemeri, no búrky zasiahli aj Tatry a Košice. Dnes sa však situácia zmení a počasie bude pôsobiť omnoho príjemnejšie.
Ako uvádza portál iMeteo, sieť Blitzortung zaznamenala do večerných hodín až 755 bleskov. V Gelnici sa krátko popoludní vytvorila mimoriadne intenzívna búrka, ktorá priniesla prudký lejak a krúpy. Stanica SHMÚ namerala medzi 14:00 a 15:00 až 25,5 mm zrážok, čo je výrazné množstvo v takom krátkom čase.
Zaplavené ulice aj rekordné zrážky
Problémy hlásil aj Kežmarok, kde sa po silnom lejaku rýchlo hromadila voda na cestách. Zaplavené úseky spôsobovali vodičom ťažkosti priamo v meste aj pri vjazde od Huncoviec. Najvyšší úhrn zrážok patril Štrbskému Plesu, kde do 19:00 spadlo 29,4 mm. Nasledovala Gelnica s 25,5 mm a Kežmarok s 20,5 mm. Výrazné úhrny hlásili aj Švedlár a Klenov, kde spadlo od 15 do 20 mm.
Štvrtok prinesie slnko aj letné teploty
Dnes sa nad naším územím bude nachádzať nevýrazné tlakové pole, ktoré zabráni tvorbe početných búrok a zabezpečí viac slnečných lúčov. Obloha bude počas dňa prevažne jasná až polooblačná, na východe sa môže prechodne vytvoriť zväčšená oblačnosť.
Ráno môže byť miestami trochu upršané a zahmlené. V niektorých dolinách a kotlinách sa objavila hmla alebo nízka oblačnosť, ktorá spôsobí pomalší štart dňa. Postupne sa však rozpadne a obloha sa vyjasní, čo pripraví pôdu pre slnečné a letné popoludnie. Denné teploty sa vyšplhajú na hodnoty typické pre začiatok septembra, keď leto ešte nechce odísť.
Na západnom a južnom Slovensku sa bude otepľovať až na +30 °C. Mestá ako Bratislava, Nitra či Komárno tak zažijú najteplejší deň tohto týždňa. V severných regiónoch, na Orave a pod Tatrami, sa teploty udržia nižšie, približne na +23 °C. V horských oblastiach vo výške 1 500 metrov bude okolo +17 °C, čo poteší turistov vyhľadávajúcich chladnejšie prostredie.
Zrážky budú vo štvrtok skôr výnimkou. Ojedinele sa môže objaviť prehánka alebo slabšia búrka, a to predovšetkým na východnom Slovensku. Celkové množstvo zrážok sa však bude pohybovať do 2 mm, čo nemá výraznejší význam. Len pri lokálnych búrkach môže krátkodobo spadnúť viac, približne do 15 mm.
Vietor zostane slabý až mierny. Zosilnie len pri búrkach, kde môžu nárazy dočasne sťažiť pohyb alebo dopravu. Celkovo však bude pôsobiť príjemne a nebude narúšať atmosféru teplého letného dňa.
Teplo si neužijeme dlho
Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu už v piatok postúpi od západu do strednej Európy studený front spojený s tlakovou nížou nad Nórskym morom. Pred ním k nám síce ešte krátko zavanie teplý a vlhší vzduch, no postupne sa začne ochladzovať a pribudnú prehánky aj búrky.
Piatok prinesie prevažne malú oblačnosť, ktorá sa počas dňa môže miestami prechodne zväčšiť. Ráno sa sem-tam vytvorí hmla alebo nízka oblačnosť. Ojedinele, na strednom Slovensku aj častejšie, sa počas dňa vyskytnú prehánky alebo búrky. Najnižšie nočné teploty klesnú na +18 až +13 °C, v údoliach zriedkavo aj na +11 °C.
Najvyššie denné teploty vystúpia na +22 až +27 °C, na juhu a východe ešte miestami až do +31 °C. Už však pôjde o posledné horúce chvíle, keďže od západu bude prichádzať chladnejší vzduch. Vietor zostane prevažne slabý.
