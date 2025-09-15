Leto 2025 definitívne končí: Pripravte si zimné bundy, už o pár dní dorazí veľká zmena

Tohtoročné astronomické leto je v závere. Už o niekoľko dní sa dočkáme oficiálneho konca teplých dní a nastane aj jesenná rovnodennosť.
Ako informoval portál iMeteo, tento významný okamih nastane 22. septembra o 20:21 a pre nás znamená, že deň a noc dosiahnu rovnakú dĺžku (približne 12 hodín). Dni sa postupne skracujú a noci predlžujú, čo jasne signalizuje príchod jesene, zimy a chladnejších dní.
Zmena letného času na zimný dorazí až o mesiac
Na prechod z letného času na zimný si však ešte chvíľu počkáme. Táto udalosť patrí medzi obľúbené, pretože vďaka nej si môžeme každý rok „dopriať“ hodinu spánku navyše.
Na zimný čas prejdeme až v noci z 25. na 26. októbra – hodiny sa posunú späť na druhú presne o tretej hodine ráno. Po tomto prechode nás čakajú kratšie a temnejšie dni, ktoré budú vyzývať k skorším večerným rituálom a útulnejším večerom.
Mnohí si určite spomínajú na rozsiahle diskusie o zmene času v krajinách Európskej únie. Cieľom bolo nájsť jednotný prístup a úplne zrušiť cyklickú zmenu času naprieč štátmi. Napriek tomu sa stále nedokážeme dohodnúť, či uprednostniť letný alebo zimný čas, a tradičný cyklus tak pokračuje aj naďalej.
Nahlásiť chybu v článku