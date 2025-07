Lekár zabil najmenej 15 pacientov: Podal im lieky a podpálil ich domy, aby zahladil stopy. Obetí môže byť omnoho viac

V nemeckom Berlíne sa v pondelok začal súdny proces s paliatívnym lekárom obvineným z vraždy 15 pacientov smrtiacimi injekciami. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA, AP a AFP.

Štyridsaťročný lekár Johannes M. je obvinený z vrážd 12 žien a troch mužov vo veku 25 až 94 rokov v období medzi septembrom 2021 a júlom 2024. Svojim obetiam údajne podával „smrteľnú zmes rôznych liekov“ v podobe sedatív, anestetík a uvoľňovačov svalov a v niektorých prípadoch podpaľoval ich domy s cieľom zakryť stopy.

Prokuratúra tvrdí, že obžalovaný „navštevoval svojich pacientov pod zámienkou poskytovania zdravotníckej starostlivosti s cieľom zabiť ich“. Na prípad podľa týždenníka Die Zeit upozornil lekárov kolega v júli 2024, keď mu prišlo zvláštne, koľko jeho pacientov zahynulo pri požiaroch.

