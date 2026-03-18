Americký herec Dick Van Dyke, ktorý nedávno oslávil 100 rokov, prezradil svoje tajomstvo dlhovekosti

Herec Dick Van Dyke tvrdí, že celý život žije na základe jedného jednoduchého pravidla, ktorému podľa vlastných slov vďačí za svoj dlhý život. Vedci dokonca potvrdili, že jeho pravidlo môže mať skutočne významný vplyv na dlhovekosť.
Nedávno svoje tajomstvo dlhovekosti prezradil 111-ročný muž pochádzajúci z Kolumbie, tentoraz sa o svoj recept na dlhý a zdravý život s ľuďmi podelil 100-ročný americký herec, ktorého pozná celý svet.
Slávny americký herec a komik Dick Van Dyke oslávil 13. decembra sté narodeniny. Tvrdí, že svoju dlhovekosť pripisuje pozitívnemu pohľadu na život. Údajne sa nikdy nehnevá. Dávnejšie tiež prezradil, že sa stále cíti byť mladý, za čo vďačí svojej takmer o 50 rokov mladšej manželke.
Tajomstvo dlhého a zdravého života, samozrejme, tvorí kombinácia viacerých faktorov. Dôležitý je nielen zdravý životný štýl, ale aj genetika. Avšak podľa vedcov na tvrdení Dicka Van Dykea je niečo pravdy, ako píše psychologička Jolanta Burke pre The Conversation.
Optimisti žijú dlhšie
Viaceré vedecké štúdie totiž ukázali, že udržiavanie nízkej úrovne stresu a zachovanie pozitívneho, optimistického pohľadu na svet súvisia s dlhovekosťou. Výskumníci napríklad zistili, že ľudia, ktorí v ranom veku vyjadrujú viac pozitívnych emócií, vďačnosť namiesto hnevu, žili v priemere o 10 rokov dlhšie. Ďalšia štúdia zas ukázala, že optimistickí ľudia žili o 11 až 15 % dlhšie ako pesimisti.
Vedci sa domnievajú, že jedno z možných vysvetlení týchto výsledkov súvisí s účinkami hnevu na srdce. Pretože ľudia, ktorí majú tendenciu mať pozitívnejší alebo optimistickejší pohľad na život, sa zdajú byť vo zvládaní hnevu lepší. Je to dôležité, pretože hnev môže mať na telo množstvo negatívnych účinkov.
Hnev spúšťa uvoľňovanie adrenalínu a kortizolu, čo sú hlavné stresové hormóny v tele, ktoré vedú k zhoršeniu kardiovaskulárneho zdravia. To sa zároveň spája so zvýšeným rizikom vzniku ochorení, ako sú srdcové choroby, mozgová príhoda a cukrovka 2. typu. Tieto choroby predstavujú približne 75 % predčasných úmrtí. Hoci stres a hnev nie sú jedinými príčinami týchto chorôb, podľa vedcov k nim významne prispievajú.
Naučte sa zvládať hnev a stres
Vedci však zároveň dodali, že najúčinnejší spôsob, ako sa naučiť zvládať stres či hnev, sú dychové cvičenia alebo rôzne relaxačné techniky, ako napríklad joga či meditácia. Pozitívne emócie zároveň môžete posilniť aj tým, že sa budete snažiť byť viac prítomní vo svojom každodennom živote.
Rozhodne však na odbúranie hnevu neodporúčajú box či inú náročnú fyzickú aktivitu. Pretože tieto činnosti udržiavajú telo vo zvýšenom stave, čo ovplyvňuje kardiovaskulárny systém a môže predĺžiť stresovú reakciu.
Preto ak chcete žiť dlhšie, snažte sa byť optimistickejší a naučte sa zvládať hnev a stres.
