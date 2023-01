Legenda sa vracia: Kultový Titanic uvidíme už čoskoro na filmových plátnach v novej verzii

Titanic patrí medzi tie najlegendárnejšie filmy všetkých čias. Tento rok oslavuje svoje 25. výročie a diváci sa majú na čo tešiť. Budú si ho môcť pozrieť v novej 3D verzii a v 4K rozlíšení.

V kinách si vylepšenú verziu pozriete už čoskoro

Vylepšená verzia Cameronovej klasiky sa podľa portálu Coming Soon dostane do kín už 10. februára. Diváci si ju budú môcť pozrieť v 3D 4K HDR verzii. Zatiaľ nie je jasné, ako dlho sa bude v kinách premietať a v súčasnosti nie je ešte možné ani zakúpiť lístky.

Ak sa vám klasika ešte nevryla do pamäti (alebo ste ju akýmsi zázrakom nevideli vôbec), pripomeňte si, ako sa do seba hlavné postavy z rôznych spoločenských vrstiev v podaní Kate Winslet a Leonarda DiCapria zamilujú, no ich puto pretrhne potápajúci sa RMS Titanic.

Prekonal viacero rekordov

Prvýkrát bol veľkofilm uvedený v roku 1997 a tešil sa nevídanému úspechu už od momentu svojej premiéry. Diváci, ale aj kritici boli nadšení. Dokonca sa zaradil medzi tie najzárobkovejšie filmy a ako prvý prekročil hranicu miliardy dolárov v tržbách.

Prvé miesto si udržal až dovtedy, kým James Cameron v roku 2009 neprišiel s ďalším trhákom – s Avatarom. Nominovaný bol celkovo na 14 Oscarov a napokon získal 11 z nich. V tejto sfére taktiež pokoril rekord za najviac získaných oscarových ocenení.