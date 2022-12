Záhadu sa nepodarilo vyriešiť dodnes: V posledný deň natáčania Titanicu niekto otrávil celý štáb, skončili v nemocnici

Posledným dňom natáčania kultového Titanicu bol 8. august 1996. Bol to však zároveň deň, kedy dal niekto do jedla pre celý štáb halucinogén. Niektorí členovia dokonca skončili v nemocnici.

V jedle mali halucinogénnu drogu

Ako informuje web The Vintage News, v posledný deň natáčania niekto pridal do jedla pre celý štáb halucinogénnu drogu PCP (fencyklidín). Cateringová služba okrem iného servírovala aj tzv. chowder, ktorý si doprialo približne 60 ľudí. Niektorým jedlo chutilo natoľko, že si z neho nabrali aj viackrát.

Trvalo len 30 minút, kým sa začali objavovať prvé príznaky toho, že PCP účinkuje. Hneď, ako si James Cameron uvedomil, že niečo nie je v poriadku, odišiel do svojej izby, aby vyvolal zvracanie. Netušil, čo mohlo nepríjemnosti spôsobiť, no obával sa toho, že by to mohol byť nebezpečný paralytický neurotoxín z mäkkýšov.

Niektorí ľudia sa smiali, iní plakali a zvracali. Niektorých sužoval pocit extrémnej úzkosti. Každý, kto PCP skonzumoval, bol o 1 v noci prevezený do nemocnice. Každý člen štábu bol umiestnený v kójach so závesmi, no niektorí nechceli ostať na mieste. Všetci boli nadrogovaní, mali veľa energie a stvárali bláznovstvá, napríklad sa naháňali po chodbe na vozíčkoch alebo vytvorili rad a tancovali.

Camerona mal niekto bodnúť do tváre perom

Cameron tvrdí, že ho počas toho, ako bol na drogách, niekto bodol perom do tváre. Vraj sa ale nezmohol na nič iné, len na smiech. Aj keď to nebolo ľahké, personálu nemocnice sa napokon všetkých podarilo presvedčiť, aby požili tekuté drevené uhlie, ktoré malo urýchliť odstránenie toxínov z tela.

Lekári si mysleli, že štáb trpí zvláštnou formou otravy jedlom. Toxikologický rozbor ale preukázal, že do chowderu niekto pridal PCP. Kto to ale bol? Bolo by ľahké ukazovať prstom na cateringovú spoločnosť. Polícia ale spustila vyšetrovanie, ktoré sa zaoberalo aj inými alternatívami. Získala zoznam všetkých ľudí, ktorí sa na pľaci v daný deň nachádzali. Žiaľ, prípad bol 12. februára 1999 uzavretý s tým, že polícia nemala v rukách ani jediného podozrivého.

Riaditeľ cateringovej spoločnosti sa vyjadril, že ten, kto dal PCP do jedla, zrejme nechcel nikomu ublížiť. Cameron ale poukazuje na fakt, že deň pred hostinou bol jeden člen štábu prepustený preto, lebo robil dodávateľom stravy problémy. Mohla to byť teda snaha o pomstu. Našťastie, Leonardo DiCaprio ani Kate Winslet v daný deň nenatáčali žiadne scény a neotrávili sa.