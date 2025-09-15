Ľavicové názory a vzťah s transgender partnerom: Na povrch vyplávali nové informácie o podozrivom z vraždy Kirka

Podozrivý z vraždy konzervatívneho influencera Charlieho Kirka mal vzťah s transgender partnerom, ktorý spolupracuje s vyšetrovateľmi. Robinson, ktorý podľa rodiny a známych vyznával ľavicovú ideológiu, zatiaľ odmieta spolupracovať, pričom nie je jasné, či vzťah alebo rodová identita partnera zohrali úlohu v jeho motivácii.
Guvernér Utahu Spencer Cox v nedeľu potvrdil, že podozrivý z vraždy Charlieho Kirka, 22-ročný Tyler Robinson, mal romantický vzťah s transgender partnerom, ktorý prechádza z mužského na ženské pohlavie.
„Áno, môžem to potvrdiť,“ uviedol Cox v rozhovore pre CNN.
Správa vyvolala ostrú reakciu pravicových aktivistov
„Tento partner bol mimoriadne spolupracujúci, netušil, že sa niečo také stane, a momentálne spolupracuje s vyšetrovateľmi,“ dodal.
Guvernér zároveň zdôraznil, že zatiaľ nie je jasné, či prechod partnera z jedného pohlavia na druhé zohral úlohu v motivácii Robinsona spáchať vraždu Kirka, ktorý bol blízkym spojencom bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Cox tiež uviedol, že vyšetrovateľom bolo oznámené, že Robinson vyznával ľavicovú ideológiu.
We got him. #TylerRobinson pic.twitter.com/X1hXzsXD3Q
— Sebastian Gorka DrG (@SebGorka) September 12, 2025
„Jasne tam bola ľavicová ideológia s týmto vrahom,“ povedal Cox s tým, že tieto informácie pochádzajú od rodiny a priateľov podozrivého, ktorý zatiaľ nespolupracuje. Správy o vzťahu podozrivého s transgender osobou vyvolali ostrú reakciu pravicových aktivistov, pre ktorých sú témy rodovej identity kľúčové.
Konzervatívna influencerka Laura Loomer vyzvala na označenie transgender hnutia za teroristické, zatiaľ čo majiteľ platformy X Elon Musk šíril príspevky volajúce po zákaze liečby rodovej identity a kritizujúce ľavicovú ideológiu.
Kirk bol kritikom transgender práv
Charlie Kirk bol zastrelený počas podujatia na univerzite v Utahu. Bol zakladateľom konzervatívnej mládežníckej organizácie Turning Point USA a otvoreným kritikom transgender práv.
V auguste na platforme X označil transgender hnutie za „trans deluzívny kult smrti“.
Jeho výroky často vyvolávali kontroverzie, pričom v roku 2023 v kostole opísal transgender ľudí ako „pulzujúci prostredník Bohu“. V súvislosti s vraždou Kirka sa vedie intenzívna debata o motivácii páchateľa. Člen kabinetu bývalého prezidenta Joea Bidena, Pete Buttigieg, upozornil, že medzi nedávnymi vysokoprofilovými útokmi neexistuje konzistentný vzorec ľavica versus pravica a vyzval na odmietnutie politického násilia zo všetkých strán.
Turning Point USA oznámila, že spomienková slávnosť na Charlieho Kirka sa uskutoční 21. septembra na futbalovom štadióne pri Phoenixe v Arizone. Účasť potvrdil aj Donald Trump.
