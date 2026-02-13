La Niña smeruje k zániku a ovplyvní polárny vír. Predpoveď na jar hovorí, že bude turbulentná

Ilustračná foto: Unsplash

Klaudia Oselská
Pozrite si predpoveď počasia na jar 2026.

Zima na Slovensku sa ešte úplne nevzdáva. Vyzerá to tak, že jar nebude mať pokojný priebeh. Atmosféra nad Európou sa pripravuje na výraznú prestavbu, ktorá zasiahne aj naše územie. 

Oceánsky jav La Niña postupne slabne a smeruje k zániku, informuje iMeteo. Tento proces má dominový efekt na celkovú stabilitu atmosféry, najmä na polárny vír. Očakáva sa, že nad severnou Európou sa vytvorí rozsiahla tlaková výš, zatiaľ čo nad západnou a strednou časťou kontinentu bude prevládať tlaková níž.

Jar bude chladná a s dostatkom zrážok

Takéto rozloženie tlaku je typické pre prechodné fázy medzi javmi ENSO a zvyčajne prináša do vnútrozemia Európy vlhké a nestále prúdenie z Atlantiku a oblasti Stredozemného mora. Výsledkom má byť nadpriemerné množstvo zrážok a výraznejšie teplotné výkyvy.

Začiatok jari môže ovplyvniť aj prebiehajúce stratosférické otepľovanie, ktoré vykazuje výrazné odchýlky od normálu vo vysokých vrstvách atmosféry. Tento jav môže oslabiť alebo narušiť polárny vír a umožniť studenému vzduchu preniknúť hlbšie nad európsky kontinent.

Foto: TASR/AP

Pre Slovensko to znamená, že aj keď sa objavia prvé teplejšie dni, vpády chladného vzduchu zo severovýchodu ich môžu rýchlo vystriedať. Ranné mrazy tak nemusia byť výnimkou ani v období, keď už vegetácia začne ožívať. Dokonca v marci a apríli môžeme stále očakávať snehové zrážky.

Prvá polovica jari nám tak môže priniesť dostatok vlahy, čo po predchádzajúcich suchých obdobiach pomôže poľnohospodárom, avšak bez dlhších stabilných slnečných úsekov. Zmena by mala prísť až koncom mája, kedy môžeme očakávať výraznejší nárast teplôt.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Výroba mlieka na Slovensku sa ocitla v kríze. Voláme po opatreniach na európskej úrovni

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Jeffrey Epstein
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Zdravie
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Obchodné reťazce
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac