La Niña smeruje k zániku a ovplyvní polárny vír. Predpoveď na jar hovorí, že bude turbulentná

Zima na Slovensku sa ešte úplne nevzdáva. Vyzerá to tak, že jar nebude mať pokojný priebeh. Atmosféra nad Európou sa pripravuje na výraznú prestavbu, ktorá zasiahne aj naše územie.
Oceánsky jav La Niña postupne slabne a smeruje k zániku, informuje iMeteo. Tento proces má dominový efekt na celkovú stabilitu atmosféry, najmä na polárny vír. Očakáva sa, že nad severnou Európou sa vytvorí rozsiahla tlaková výš, zatiaľ čo nad západnou a strednou časťou kontinentu bude prevládať tlaková níž.
Jar bude chladná a s dostatkom zrážok
Takéto rozloženie tlaku je typické pre prechodné fázy medzi javmi ENSO a zvyčajne prináša do vnútrozemia Európy vlhké a nestále prúdenie z Atlantiku a oblasti Stredozemného mora. Výsledkom má byť nadpriemerné množstvo zrážok a výraznejšie teplotné výkyvy.
Začiatok jari môže ovplyvniť aj prebiehajúce stratosférické otepľovanie, ktoré vykazuje výrazné odchýlky od normálu vo vysokých vrstvách atmosféry. Tento jav môže oslabiť alebo narušiť polárny vír a umožniť studenému vzduchu preniknúť hlbšie nad európsky kontinent.
Pre Slovensko to znamená, že aj keď sa objavia prvé teplejšie dni, vpády chladného vzduchu zo severovýchodu ich môžu rýchlo vystriedať. Ranné mrazy tak nemusia byť výnimkou ani v období, keď už vegetácia začne ožívať. Dokonca v marci a apríli môžeme stále očakávať snehové zrážky.
Prvá polovica jari nám tak môže priniesť dostatok vlahy, čo po predchádzajúcich suchých obdobiach pomôže poľnohospodárom, avšak bez dlhších stabilných slnečných úsekov. Zmena by mala prísť až koncom mája, kedy môžeme očakávať výraznejší nárast teplôt.
Nahlásiť chybu v článku