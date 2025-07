Kyjev sa otriasa: Ruské drony útočili na obytné domy, hlásia ranených. Trump volal s Putinom, nedosiahol žiadny pokrok

Pri útoku ruských bezpilotných lietadiel na Kyjev utrpelo v noci na piatok zranenia najmenej 19 ľudí, oznámil v piatok primátor ukrajinského hlavného mesta Vitalij Kličko. V statuse na sieti Telegram dodal, že 14 zranených previezli do nemocnice, informovali britská stanica BBC a agentúra DPA, píše TASR.

Podľa ukrajinskej národnej železničnej spoločnosti boli pri ruských útokoch v metropolitnej oblasti Kyjeva poškodené aj železničné trate, čo spôsobilo odklon osobných vlakov s meškaniami až dve hodiny, dodala DPA. Masívny raketový a dronový útok bol okrem Kyjeva zameraný aj na ďalšie mestá po celej Ukrajine.

Trosky dronov spôsobili požiare a materiálne škody

Kličko spresnil, že trosky dronov zneškodnených obranou Kyjeva spôsobili materiálne škody a požiare na bytových domoch, v areáli vzdelávacieho zariadenia, v podnikateľských priestoroch i hromadných garážach, ale aj v zdravotnom stredisku.

Tymur Tkačenko, vedúci vojenskej správy mesta Kyjev, upozornil, že na rôznych miestach v Kyjeve vypukli požiare, preto vyzval Kyjevčanov, aby okná svojich domov a bytov zatvorili kvôli nebezpečnej hladine produktov horenia vo vzduchu. „Rusko, teroristická krajina, spôsobilo chaos,“ napísal Tkačenko v statuse na Telegrame. „Rusi prinášajú len teror a zabíjanie. To je fakt,“ doplnil.

Trump vyjadril nespokojnosť s prebiehajúcou vojnou

Americký prezident Donald Trump priznal, že v telefonickom rozhovore s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vo štvrtok nedosiahol žiadny pokrok v otázke prímeria na Ukrajine.

„Nie, nedosiahol som s ním vôbec žiadny pokrok,“ odpovedal Trump novinárom na otázku, či sa priblížil k dohode o ukončení ruskej invázie. Trump dodal, že „nie je spokojný“ s prebiehajúcou vojnou, informovala v noci na piatok agentúra AFP. Putin počas telefonického rozhovoru s Trumpom vyhlásil, že Moskva neupustí od svojich cieľov na Ukrajine, ale stále má záujem o urovnanie konfliktu prostredníctvom diplomacie, uviedol Putinov poradca Jurij Ušakov.

Pokiaľ ide o domácu politiku, Trump privítal schválenie svojho hlavného návrhu zákona o daniach a výdavkoch Kongresom a povedal, že posilní americkú ekonomiku.

„Z tejto krajiny sa stane raketa,“ povedal Trump novinárom, keď sa chystal odcestovať na zhromaždenie v americkom štáte Iowa, ktorým sa začnú oslavy 250. výročia americkej nezávislosti. Prijatý zákon označil za „najväčší návrh zákona svojho druhu, aký bol kedy podpísaný“.

Dodali Ukrajine toľko zbraní, že teraz musia myslieť na seba

Prezident USA Donald Trump sa vo štvrtok posťažoval, že Spojené štáty za predchádzajúcej administratívy dodali Ukrajine toľko zbraní, že jeho vláda sa teraz musí uistiť, že „ich máme dosť pre seba.“ V noci na piatok o tom informovala agentúra AP, podľa ktorej ide o Trumpovo prvé verejné vyjadrenie k pozastaveniu niektorých dodávok pre Ukrajinu. Dochádza k nemu v čase, keď Rusko stupňuje svoju najnovšiu ofenzívu.

V rozhovore s novinármi pred nástupom do lietadla Air Force One na let do štátu Iowy Trump povedal, že bývalý prezident Joe Biden „vyprázdnil celú našu krajinu tým, že im (Ukrajine) dal zbrane, a my sa musíme uistiť, že „ich máme dostatok pre seba.“ Medzi zbrane, ktorých dodávky Ukrajine sú pozastavené, patria protivzdušné obranné rakety, presne navádzané delostrelectvo a ďalšie zbrane.

Šiesty verejný rozhovor Trumpa s Putinom

Trump, ktorý sa vo štvrtok rozprával aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, naznačil, že úplne nezastavuje americkú pomoc Ukrajine. „Dali sme im (už) toľko zbraní,“ ale „spolupracujeme s nimi a snažíme sa im pomôcť“.

Prezident USA tiež doplnil, že mal s Putinom „pomerne dlhý hovor“, ktorý „nepriniesol žiadny pokrok“ v riešení vojny, ktorú republikánsky prezident sľúbil rýchlo ukončiť. „Nie som spokojný,“ dodal Trump. Kremeľ pritom označil rozhovor Trumpa s Putinom za „úprimný a konštruktívny.“ Šlo o šiesty verejne známy rozhovor medzi oboma lídrami od Trumpovho návratu do Bieleho domu.

Lídri sa zhodli na potrebe riešenia situácie na Blízkom východe

Počas diskusie o situácii okolo Iránu a na Blízkom východe Putin zdôraznil potrebu vyriešiť všetky nezhody „výlučne politickými a diplomatickými prostriedkami,“ povedal Putinov poradca pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov. Podľa neho sa lídri zhodli, že v tejto otázke budú v kontakte.

AP pripomenula, že Spojené štáty dňa 22. júna zaútočili na tri objekty v Iráne, čím sa zapojili do vojny rozpútanej voči Iránu Izraelom a zameranej na zničenie iránskeho jadrového programu. O konflikte na Ukrajine Ušakov povedal, že Trump zdôraznil svoju snahu o rýchle zastavenie bojov a Putin vyjadril pripravenosť Moskvy viesť rokovania s Kyjevom, pričom poznamenal, že predchádzajúce kolá rokovaní v Turecku priniesli výsledky v humanitárnej oblasti.

Putin trvá na ruských cieľoch na Ukrajine

Ruský líder zároveň zdôraznil, že Moskva sa naďalej bude snažiť dosiahnuť svoje ciele na Ukrajine a odstrániť tak „základné príčiny“ konfliktu, povedal Ušakov. „Rusko od týchto cieľov neustúpi,“ povedal Ušakov novinárom po telefonáte. Putin obvykle tvrdí, že ruskú armádu vo februári 2022 vyslal na Ukrajinu, aby odvrátil hrozbu, ktorú pre Rusko predstavovalo úsilie Ukrajiny o vstup do NATO, a aby ochránil rusky hovoriacich na Ukrajine.

Tieto argumenty Kyjev a jeho spojenci odmietli. Putin naďalej trvá na tom, že akákoľvek potenciálna mierová dohoda musí viesť k tomu, že Ukrajina sa vzdá svojej snahy o vstup do NATO a uzná územné zisky Ruska. Ušakov povedal, že o pozastavení niektorých dodávok amerických zbraní na Ukrajinu sa počas telefonátu Trumpa a Putina nediskutovalo.

Zelenskyj reaguje z Dánska, Macron obnovil kontakt s Putinom

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj medzičasom v Dánsku – po stretnutí s hlavnými podporovateľmi z Európskej únie – povedal, že by o tom s Trumpom mohol v najbližších dňoch hovoriť. Predchádzajúci verejne známy telefonát medzi Trumpom a Putinom sa uskutočnil 14. júna – deň po tom, čo Izrael zaútočil na Irán.

Obnovený kontakt medzi Trumpom a Putinom zrejme odráža ich záujem o nápravu vzťahov medzi USA a Ruskom, ktoré sa prepadli na najnižšiu úroveň od studenej vojny, doplnila AP. Ušakov podľa AP uviedol, že lídri diskutovali o vývoji v Sýrii a vyjadrili záujem o realizáciu bilaterálnych projektov v energetickom sektore a prieskume vesmíru.

Poradca Kremľa dodal, že Putin dokonca navrhol, aby si USA a Rusko vymieňali filmy propagujúce „tradičné hodnoty zdieľané nami a Trumpovou administratívou“. V utorok s Putinom telefonoval aj francúzsky prezident Emmanuel Macron – bol to ich prvý telefonický kontakt od roku 2022.