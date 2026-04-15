Kucherenko sa vyjadrila ku kauze influencerov v Pellegriniho kampani: Modelka tvrdí, že jej názor nie je na predaj

Reprofoto: Instagram/@official_silviakucherenko

Nina Malovcová
Modelka sa ostro ohradila voči podozreniam z kupovania názorov.

Kauza možného kupovania politickej podpory na sociálnych sieťach naberá nový rozmer. Po vyjadreniach influencerov sa do nej zapojila aj Silvia Kucherenko, ktorá sa ostro ohradila voči tomu, že by jej názor mohol byť ovplyvnený peniazmi.

Ako informoval Denník N, modelka reagovala po tom, čo sa začali objavovať tvrdenia o ponúkaní finančných odmien influencerom za podporu kandidátov v prezidentských voľbách. Sama pritom počas kampane podporila Ivana Korčoka.

Názor podľa nej nie je na predaj

Kucherenko vo videu na sociálnej sieti Instagram zdôraznila, že jej postoj je výsledkom vlastného presvedčenia. „Absolútne nie je tých peňazí, aby som hovorila, ktorá politická strana je dobrá na základe toho, že mi niekto dá finančnú odmenu. Neexistuje,“ uviedla. Zároveň sa ostro vyjadrila na adresu ľudí, ktorí by boli ochotní podporu predávať. „Len lúzer urobí to, že zapredá vlastný národ,“ dodala.

Modelka zároveň odmieta, že by ju niekto oslovil s ponukou na podporu. Pre Denník N uviedla, že jej rozhodnutie bolo výlučne osobné a vychádzalo z jej hodnotového nastavenia. „Nikdy v živote by som nepodporila žiadneho kandidáta za finančnú odmenu. Verejný postoj v takých zásadných otázkach pre mňa nemôže byť predmetom dohody, ale výlučne odrazom osobnej integrity,“ povedala. Dodala tiež, že sa nestretla ani s tým, že by tím Ivana Korčoka ponúkal komukoľvek odmenu za verejnú podporu.

Desaťtisíce eur za podporu

Ako sme vás už informovali, vyšetrovanie sa opiera aj o výpoveď influencera Filipa Jovanoviča, známeho ako Jovinečko, ktorý tvrdí, že mu bola ponúknutá vysoká finančná odmena za podporu kandidáta Petra Pellegriniho na sociálnych sieťach.

Jovanovič podľa svojich slov vypovedal pred vyšetrovateľom protikorupčnej jednotky, že ho kontaktovala influencerka Zuzana Strausz Plačková. Tá mu mala ponúknuť približne 25- až 30-tisíc eur za verejnú podporu Pellegriniho. Influencer však ponuku odmietol. Tvrdí, že nechcel prijímať peniaze za vyjadrenie politického názoru.

Foto: TASR – Pavel Neubauer

Jeho výpoveď má podporovať aj svedectvo jeho bývalej partnerky, ktorá mala byť prítomná pri telefonáte. Plačková následne priznala, že Jovanoviča kontaktovala, no spochybnila uvádzanú sumu. Podľa nej išlo približne o 10-tisíc eur a podobné oslovenia označila za bežnú súčasť kampaní. „Ale či niekto bol zaplatený alebo nebol, mne to úplne u r**i. Nech si robí kto chce, čo chce,“ uviedla vo videu na sociálnej sieti.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Plačková priznala, že ponúkla peniaze za podporu Pellegriniho: Mne je to to úplne u r**i

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

