Ktosi ukradol 413 793 tyčiniek KitKat: Zmizlo 12 ton, vyparilo sa aj vozidlo

Približne 12 ton veľkonočnej edície čokoládových tyčiniek KitKat zmizlo minulý týždeň počas cesty z Talianska do Poľska, potvrdila v sobotu spoločnosť z portfólia švajčiarskeho potravinárskeho gigantu Nestlé.
„Kamión prevážajúci 413 793 kusov novej edície čokolád bol ukradnutý počas tranzitu Európou,“ uviedla spoločnosť KitKat vo vyhlásení a upozornila, že v dôsledku krádeže môže dôjsť k výpadkom jej tovaru v obchodoch.
Vozidlo aj náklad chýbajú
Vozidlo so sladkým nákladom mierilo zo stredného Talianska do Poľska, pričom čokolády sa mali distribuovať v jednotlivých krajinách po ceste.
Spoločnosť neuviedla, v ktorom štáte sa zásielka stratila, len že vozidlo aj s nákladom chýba.
„Prebieha vyšetrovanie v úzkej spolupráci s miestnymi orgánmi a partnermi v dodávateľskom reťazci,“ uviedla spoločnosť. Upozornila tiež, že ukradnuté čokolády sa môžu objaviť v neoficiálnych predajných kanáloch a varovala, že výrobky je možné vystopovať pomocou unikátnych výrobných kódov na každej tyčinke.
