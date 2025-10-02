Krvavý útok pred synagógou: Muž nožom napadol skupinu ľudí, spôsobil paniku aj vážne zranenia

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
Najposvätnejší židovský sviatok Jom Kipur poznačil krvavý incident.

Pred synagógou na predmestí Manchestru došlo vo štvrtok k útoku, pri ktorom boli podľa polície bodnutí štyria ľudia. Dodala, že podozrivý páchateľ bol postrelený, informuje TASR podľa televízie BBC.

Starosta Manchestru Andy Burnham vyhlásil, že verejnosti už nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo, no obyvateľom odporučil, aby sa miestu vyhýbali. Incident bol „účinne“ vyriešený osobami zasahujúcimi na mieste a políciou, dodal Burnham.

Zásah záchrannej služby

Záchranná služba The North West Ambulance Service potvrdila, že „v súčasnosti posudzuje situáciu a spolupracuje s ostatnými členmi záchranných služieb“. „Našou prioritou je zabezpečiť, aby ľudia čo najskôr dostali potrebnú lekársku pomoc,“ dodala.

Podľa polície došlo k incidentu okolo 9.30 h miestneho času (10.30 h SELČ) pri synagóge Heaton Park v mestskej časti Crumpsall. Políciu na miesto privolal svedok, ktorý videl, ako auto smerovalo k skupine ľudí a jeden muž bol bodnutý. BBC pripomína, že židia si vo štvrtok pripomínajú sviatok Jom Kipur (Deň zmierenia), najposvätnejší židovský sviatok.

