Krvavé ráno v Doneckej oblasti: Rusi zaútočili počas vyplácania dôchodkov. Zahynulo viac než 20 ľudí, ďalší sú zranení

Ilustračná foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Útok na dedinu Jarova si vyžiadal najmenej 20 obetí.

Najmenej 20 obetí si vyžiadal utorňajší útok ruských síl na dedinu Jarova ležiacu v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Na platforme Telegram to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.

Gubernátor Doneckej oblasti Vadym Filaškin informoval o 21 mŕtvych a rovnakom počte zranených. „Brutálny ruský letecký bombový útok na dedinu Jarova v Doneckej oblasti. Priamo na ľudí. Na obyčajných civilistov. Práve v okamihu, keď sa vyplácali dôchodky. Podľa predbežných informácií bolo zabitých viac ako 20 ľudí. Nemám slov…,“ napísal Zelenskyj.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Syrskyj priznal tvrdú realitu: Rusko má na fronte troj- až šesťnásobnú prevahu. Ukrajina napriek tomu reaguje tvrdými údermi
2.
Brusel chystá 19. balík sankcií proti Rusku: Môže prísť už tento týždeň. Dvaja lídri chcú stopku ruskej ropy a plynu v Európe
3.
Trump po masívnom útoku na Kyjev: „Veľmi skoro“ sa stretnem s Putinom. Zelenskyj čaká tvrdú reakciu
Zobraziť všetky články (1211)

Zelenskyj vyzýva svet na reakciu

Takéto útoky Ruska by podľa neho nemali zostať bez primeranej reakcie zahraničia. „Svet by nemal mlčať. Svet by nemal zostať nečinný. Spojené štáty musia reagovať. Európa musí reagovať. G20 musí reagovať. Sú potrebné silné kroky, aby Rusko prestalo rozosievať smrť,“ dodal Zelenskyj.

Obec Jarova leží približne osem kilometrov od frontovej línie a pred vojnou mala približne 1900 obyvateľov. Ruské sily od začiatku invázie útočia na mestá a dediny v Doneckej oblasti, ktorou prechádza frontová línia. Dňa 26. augusta tam zaútočili na zariadenia energetickej spoločnosti DTEK, konkrétne na prevádzku na spracovanie nerastných surovín.

Kyjev hovorí o novej ofenzíve

Cieľom útoku bola aj baňa, kde bol zabitý jeden robotník a traja utrpeli zranenia. Rusko si robí nároky na priemyselne orientovanú Doneckú oblasť, no stále nad ňou nemá úplnú kontrolu. Kyjev tvrdí, že Moskva tam pripravuje novú ofenzívu a na kľúčovej časti frontovej línie zhromaždila 100 000 vojakov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Statusy, ktorými polícia hľadala svedkov nehody Tibora Gašpara, záhadne zmizli. Riaditeľ SIS má tiež problémy…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetíŽeny mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí
Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšiaKým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšia
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autáchLucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eurJedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robilaDcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac