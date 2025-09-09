Statusy, ktorými polícia hľadala svedkov nehody Tibora Gašpara, záhadne zmizli. Riaditeľ SIS má tiež problémy v zahraničí

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
Riaditeľ SIS čelí problémom.

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar je pod drobnohľadom. Pražský finančný úrad začal konanie proti jeho spoločnosti Colbey Company, pretože nezverejňuje účtovné závierky. Opozícia medzitým spochybňuje jeho majetkové priznania a na celú situáciu vrhá ešte väčší tieň nehoda luxusného auta, po ktorej zmizli policajné statusy.

Denník N upozornil, že firma Colbey Company dlhodobo ignoruje zákonnú povinnosť zverejňovať účtovné dokumenty. Úrad po preverení spustil konanie, ktoré môže viesť k vysokej pokute.

Podnety za tisíce eur

Podľa poslanca Ondreja Dostála zo SaS Gašpar tri roky po sebe nepriznal akcie v českej spoločnosti. V prípade potvrdenia by mu hrozila pokuta vo výške približne 23-tisíc eur. Ďalší podnet sa týka odstúpenia zo správnej rady.

Pavol Gašpar sa funkcie vzdal neskoro, až po zákonnej lehote. Pokuta v tomto prípade môže presiahnuť 45-tisíc eur. Ak by boli oba podnety uznané, spolu by išlo o 68-tisíc eur.

Nehoda, ktorá vyvoláva otázky

Koncom augusta havaroval Pavol Gašpar v Nitre so športovým autom Dodge Challenger Hellcat. Najskôr tvrdil, že auto kúpil sám, neskôr, že je majetkom firmy. Pri nehode sa ľahko zranilo štrnásťročné dievča, ktoré ošetrili v nemocnici.

Polícia o nehode informovala na facebooku a pridala aj výzvu pre svedkov. O niekoľko dní neskôr však oba statusy zmizli. Polícia zatiaľ neuviedla dôvod, prečo boli príspevky vymazané. Nečakaný zásah do komunikácie pritom vyvolal podozrenia, že niekto chcel incident ututlať alebo aspoň zmierniť jeho dosah.

Otec bráni syna

Kým Pavol Gašpar veci verejne nekomentuje, jeho otec, podpredseda parlamentu Tibor Gašpar tvrdí, že syn auto priznávať nemusel. „Ak ho manželka požiadala, aby ho dotankoval alebo prevetral baterku, urobil to. Nemusí to dávať do majetkového priznania,“ uviedol. Zároveň spochybnil, že pri nehode došlo k zraneniu. Polícia však potvrdila, že dievča ľahko zranené bolo.

Foto: TASR (Jaroslav Novák)

Politické dôsledky

Podľa predsedníčky výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Veroniky Remišovej zo strany Slovensko celá kauza ohrozuje dôveryhodnosť SIS aj voči zahraničným partnerom. Prezident ani premiér sa k prípadu nevyjadrili a väčšina ministrov takisto mlčí. Rozhodnutie zostáva v rukách výboru, kde má prevahu koalícia.

