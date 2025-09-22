Kresťanskí seniori vyvíjajú tvrdý nátlak na poslancov: Hovoria im, ako majú hlasovať, inak sa nemajú nazývať kresťanmi

Ilustračná foto: TASR (Jaroslav Novák)

Roland Brožkovič
SITA
Kresťanským seniorom sa nepáči, ako sa niektorí poslanci stavajú k predloženým návrhom.

Kresťanskí seniori pamäť národa vyzývajú poslancov, aby svojím hlasovaním ukotvili hodnotové zameranie spoločnosti v Ústave SR. Hlasovanie o novele ústavy má byť 25. septembra. Prihlásenie sa k cyrilometodskému duchovnému dedičstvu v ústave podľa nich už totiž nepostačuje.

Kresťanským seniorom sa nepáči, ako sa niektorí poslanci stavajú k predloženým návrhom. „Musíme jednoznačne odsúdiť zaužívanú prax, že pri hlasovaní sa nerozhoduje podľa osožnosti predkladaných návrhov, ale podľa toho, kto, resp. aká strana návrhy predkladá,“ uviedli kresťanskí seniori vo svojej výzve poslancom a zdôraznili, že poslanci bez ohľadu na príslušnosť k politickej strane boli zvolení na to, aby presadzovali prospešné riešenia.

„Preto argumentáciu viacerých poslancov Národnej rady SR treba jednoznačne odmietnuť. Zvlášť apelujeme na poslancov, ktorí o sebe verejne tvrdia, že sú kresťania. Kresťan sa nemôže posudzovať podľa slov, ale podľa skutkov, v tomto prípade, ako bude hlasovať za hodnotové ukotvenie v našej ústave,“ doplnili kresťanskí seniori.

List poslancom

List poslancom, osobitne poslancom Kresťanskodemokratického hnutia, zaslal aj docent katolíckej teológie Štefan Mordel. Ten zdôraznil, že v hlasovaní pôjde o schválenie hodnotových zmien, akými je definícia manželstva, ktoré môže uzavrieť len muž a žena, ako aj kultúrno-etických otázok, ako je odmietnutie surogátneho materstva.

Plánované zmeny by podľa neho mali byť samozrejmosťou nielen pre poslancov, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu. „Ten, ktorý sa cíti byť kresťanom, by ani na okamih nemal váhať, či zahlasovať za tento zákon, alebo nie. Ak sa rozhodne hlasovať proti alebo dokonca sa aj zdrží hlasovania, ukazuje, že nie je kresťanom a nemá viac právo ani sa ním nazývať,“ vyhlásil Mordel a zdôraznil, že dostali hlasy od mnohých veriacich, ktorých netreba presviedčať o tom, že dvaja muži alebo dve ženy nemôžu uzavrieť manželstvo.

„Každý človek aj neveriaci pochopí, že nie je možné ,prenajať si maternicu ženy´, aby vynosila dieťa, ktoré si osvoja dvaja gejovia,“ dodal Mordel. Kresťanskí seniori tak vyhlásili, že poslanec, ktorý sa zdrží hlasovania alebo bude hlasovať proti novele ústavy, sa sám vylúči z kresťanskej cirkvi. Ich mená musia byť podľa nich zverejnené, aby ich v budúcnosti žiadny kresťan nevolil.

