Kresťanskí seniori poslali Ficovi návrhy k zmene ústavy: Chcú očkovanie len so súhlasom, trápia ich opäť aj interrupcie

Zástupcovia kresťanských a seniorských občianskych združení zaslali Úradu vlády SR svoje pripomienky k návrhu zmeny Ústavy SR z dielne premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Novela ústavy by podľa nich mala dosiahnuť ochranu tradičných hodnôt, čiže posilnenie pozície rodiny, ale aj posilnenie slobody.

Kritizujú návrh zmeny ústavy od opozičného KDH. Obávajú sa, že návrh kresťanských demokratov umožní zavádzanie tzv. progresívnych a liberálnych ideológií do ústavného systému. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o podnetoch informoval predseda občianskeho združenia Kresťanskí seniori pamäť národa Viliam Oberhauser.

Ústava by mala podľa zástupcov kresťanských a seniorských združení obsahovať, že pohlavie muž a žena sú definitívne dané biologickými faktormi pri narodení. Ustanovenia definované ústavou by mali byť podľa ich návrhu nadradené medzinárodným záväzkom a dohovorom. Chcú tiež do dokumentu doplniť vetu, že život človeka je hodný ochrany od počatia po prirodzenú smrť. Nedeľu by chceli označiť za deň pracovného pokoja s rovnakým režimom ako v dňoch štátnych sviatkov.

Kresťanskí seniori tiež navrhujú, aby ústava definovala, že všetky zdravotné úkony vrátane očkovania by sa mohli vykonávať iba s dobrovoľným súhlasom pacienta alebo jeho zákonného zástupcu. Deti by si podľa návrhu mohli adoptovať iba rodiny žijúce v manželstve muža a ženy. Zakázať chcú v ústave náhradné materstvo. Obsah vzdelávania a výchovy by musel byť v súlade s ústavou a vzdelávanie nad rámec schválených študijných osnov by bolo možné iba so súhlasom rodičov.

KDH robí podľa nich „nadprácu“, keď navrhuje napríklad zakotvenie problematiky vstupu a vystúpenia krajiny do EÚ či NATO. To podľa organizácií už ústava rieši. Kritizujú aj obsah ich návrhu z hľadiska hodnotových otázok. „Vytvára podmienky, aby sa dali iné svetonázory interpretovať tak, že sú povolené ústavou. Otvára ‚Pandorinu skrinku‘, keď dáva neobmedzené práva rodičom, aby vyžadovali, že vyučovať sa musí podľa ich svetonázoru a presvedčenia,“ povedal Oberhauser o návrhu KDH.

Pripomienky podpísalo viacero kresťanských a seniorských osobností vrátane šéfa Jednoty dôchodcov Slovenska Michala Kotiana, predsedu občianskeho združenia Slovenskí katolíci Miroslava Vetráka a Martina Halása z Inštitútu pre výskum sociálnych rizík. Podľa Kotiana musí byť ústava presne formulovaná, aby sa nedala použiť na iné ciele. O vzdelávaní na školách by podľa neho nemali rozhodovať len rodičia, ale aj štát, a teda ústava.

Premiér začiatkom roka informoval o svojom návrhu na zmenu ústavy. Verejnosť vyzval, aby na úrad vlády zasielala svoje podnety a návrhy. V ústave chce explicitne zakotviť existenciu dvoch pohlaví – muža a ženy. Upravuje tiež adopciu detí aj výchovno-vzdelávací proces. Fico chce tiež dosiahnuť suverenitu Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Premiér navrhuje účinnosť zmeny ústavy od 1. júla. Materiál zatiaľ nebol predložený na rokovanie vlády.