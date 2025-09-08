Krásne vyznanie, ktoré každého dojme. Filip Tůma venoval svojej Nele nádherné slová, mnohým sa podlomia kolená

Talentovaná umelkyňa je v poslednej dobe veľkým prekvapením. Najprv oznámila verejnosti, že sa chce vrhnúť naplno na spev, čo mnohých dostalo, keďže bola známa skôr ako herečka, a potom prišla so svojím albumom a novými skladbami, ktorými zásobuje fanúšikov. Aby toho nebolo málo, ukázala sa v podobe, na akú u nej nie sme zvyknutí a zverejnila pikantné fotografie.
Je otázne, či Nela Pocisková, ktorá sa predviedla nahá v bazéne, spravila dobre. Mnohí sa totiž ozvali a zahrnuli ju nie práve najpríjemnejšími komentármi, v ktorých ju odsúdili a dali jej najavo, akí sú nepríjemne prekvapení, a že má na viac. Ona si však stojí za svojím a podporuje ju aj jej partner a herec Filip Tůma, ktorý to dal najavo v rozhovore s Topkami.
Sebavedomá aj vďaka Filipovi
Dokonca si pôvodne dala poradiť práve od neho, či sú fotografie vhodné. „S tými poslednými fotkami, čo som pridávala, som mala ja osobne asi väčší problém než Filip. Priznám sa, ja som bola za ním s tým, že či to už nie je príliš,“ vyšla s pravdou von Nela, ktorá sa ale zjavne, napriek obavám, vo svojej koži cíti výborne.
„Ja som vekom a skúsenosťami proste nadobudla pocit, že… viac si samú seba vážim, viem si viac veriť – je to síce silné slovo, ale je to tak. A preto si aj hovorím, že kedy, keď nie teraz. Sú to akési posledné produktívne roky môjho života…“ poznamenala.
Herečka a speváčka je ženskejšia než kedykoľvek predtým a nechýba jej ani odvaha. „Cítim sa slobodnejšie, to je to slovo…“ pokračovala šťastná Nela, ktorá si uvedomila, že jej nikto nemá do toho, čo chce spraviť, nič hovoriť. Je to jej život. A v tom ju povzbudzuje aj Filip, ktorý jej venoval krásne vyznanie.
