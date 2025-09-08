Krásne vyznanie, ktoré každého dojme. Filip Tůma venoval svojej Nele nádherné slová, mnohým sa podlomia kolená

Foto: Instagram.com/pociskova.nela, Instagram.com/filip_tumaa

Jana Petrejová
Očividne je veľkou podporou a stojí pri nej za každých okolností.

Talentovaná umelkyňa je v poslednej dobe veľkým prekvapením. Najprv oznámila verejnosti, že sa chce vrhnúť naplno na spev, čo mnohých dostalo, keďže bola známa skôr ako herečka, a potom prišla so svojím albumom a novými skladbami, ktorými zásobuje fanúšikov. Aby toho nebolo málo, ukázala sa v podobe, na akú u nej nie sme zvyknutí a zverejnila pikantné fotografie.

Je otázne, či Nela Pocisková, ktorá sa predviedla nahá v bazéne, spravila dobre. Mnohí sa totiž ozvali a zahrnuli ju nie práve najpríjemnejšími komentármi, v ktorých ju odsúdili a dali jej najavo, akí sú nepríjemne prekvapení, a že má na viac. Ona si však stojí za svojím a podporuje ju aj jej partner a herec Filip Tůma, ktorý to dal najavo v rozhovore s Topkami.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa @pociskova.nela

Sebavedomá aj vďaka Filipovi

Dokonca si pôvodne dala poradiť práve od neho, či sú fotografie vhodné. „S tými poslednými fotkami, čo som pridávala, som mala ja osobne asi väčší problém než Filip. Priznám sa, ja som bola za ním s tým, že či to už nie je príliš,“ vyšla s pravdou von Nela, ktorá sa ale zjavne, napriek obavám, vo svojej koži cíti výborne.

„Ja som vekom a skúsenosťami proste nadobudla pocit, že… viac si samú seba vážim, viem si viac veriť – je to síce silné slovo, ale je to tak. A preto si aj hovorím, že kedy, keď nie teraz. Sú to akési posledné produktívne roky môjho života…“ poznamenala.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa @pociskova.nela

Herečka a speváčka je ženskejšia než kedykoľvek predtým a nechýba jej ani odvaha. „Cítim sa slobodnejšie, to je to slovo…“ pokračovala šťastná Nela, ktorá si uvedomila, že jej nikto nemá do toho, čo chce spraviť, nič hovoriť. Je to jej život. A v tom ju povzbudzuje aj Filip, ktorý jej venoval krásne vyznanie.

Čo jej povedal?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autáchLucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eurJedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robilaDcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac