Krajina NATO je znepokojená: Ruskí vojaci neoprávnene prekročili hranicu, posilňujú hliadky

Ilustračná foto: Unsplash

Lucia Mužlová
TASR
Nie je jasné, o čo im išlo.

Traja členovia ruskej pohraničnej stráže bez povolenia prekročili hranicu do susedného Estónska, ktoré je členom Severoatlantickej aliancie (NATO), informovalo vo štvrtok estónske ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Podľa vyjadrenia ministerstva ruskí pohraničníci nelegálne prekročili kontrolnú líniu na vlnolame na pohraničnej rieke Narva neďaleko mesta Vasknarva, kam dorazili na vznášadle a ďalej pokračovali pešo. Následne sa vrátili k svojmu vozidlu na ruskej strane, cituje DPA.

Rezort diplomacie v Tallinne zverejnil aj video zaznamenané kamerovým systémom, na ktorom je podľa neho incident zo stredajšieho rána zachytený.

Nie je jasné, aký bol ich zámer

Estónsky minister zahraničných vecí Igor Taro uviedol, že je nejasné, čo bolo motívom takéhoto konania ruskej pohraničnej stráže a z akého dôvodu jej príslušníci spomenutú kontrolnú líniu prekročili.

„Neexistuje žiadna bezprostredná bezpečnostná hrozba, polícia i pohraničná stráž však svoju prítomnosť i hliadky výrazne posilnili,“ povedal Taro pre estónsku televíziu.

Kvôli incidentu bolo naplánované aj stretnutie zástupcov pohraničných orgánov oboch krajín. Estónsko tiež oznámilo, že si predvolá chargé d’affaires ruského veľvyslanectva v Tallinne a bude požadovať vysvetlenie, dodáva DPA.

