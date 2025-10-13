Kradlo sa ako po nebohom: Migaľ vyhlásil, že má dôkazy o korupcii z vlastných radov, Raši mu pohrozil trestným oznámením

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Nina Malovcová
SITA
Povedal tiež, že v súčasnosti zhromažďuje dôkazy o rozkrádaní na ministerstve.

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Samuel Migaľ sa v nedeľu na JOJ24 vyjadril, že v rezorte sa za éry jedného z jeho predchodcov „kradlo ako po nebohom“.

Reakcia na seba nenechala dlho čakať a bývalý minister investícií a súčasný predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) mu odkázal, že ak sa neospravedlní, podá na neho trestné oznámenie.  Tým sa vyhráža aj Migaľ. V relácii vyhlásil, že prišiel do politiky bez oligarchistického pozadia či prepojenia na akýchkoľvek podnikateľov, nenechá sa nikým kúpiť ani ovplyvniť.

Minister zhromažďuje dôkazy

Povedal tiež, že v súčasnosti zhromažďuje dôkazy o rozkrádaní na ministerstve. „Je to stále v rovine zhromažďovania nejakých vecí a tak ďalej. Všetko, čo bude predmetom na nejaké trestné stíhanie, tak ja verím, že sa to na orgány činné v trestnom konaní aj dostane,“ uviedol.

Foto: SITA/Kancelária NR SR

Predseda parlamentu a exminister investícií Richard Raši na sociálnej sieti reagoval, že najväčším škandálom na ministerstve sú samotní Migaľ spolu so štátnym tajomníkom Radomírom Šalitrošom. Dôrazne sa ohradil voči „lživým a zavádzajúcim tvrdeniam“ ministra Migaľa.

Raši odmieta obvinenia a hovorí o transparentnosti

„Počas môjho pôsobenia na MIRRI SR žiadne škandály neboli. Všetky procesy prebiehali transparentne a v súlade so zákonom. Naopak, práve po nástupe ministra Migaľa sa objavili prvé pochybnosti o tendroch a využívaní eurofondov. Ak sa minister Migaľ neospravedlní, podám na neho trestné oznámenie, keďže jeho výroky prekračujú hranice politickej kritiky,“ uviedol Raši.

Podľa neho je príznačné, že práve odkedy je Migaľ vo funkcii, začalo sa v regiónoch hovoriť o „vybavovačoch“ a netransparentných praktikách. Zároveň vyzval všetkých primátorov a starostov, aby v prípade, že sa takéto niečo udeje, oznámili toto konanie polícii.

Kauza Šimkovičovej letu pokračuje: Do vládneho špeciálu chcela zobrať aj dcéru, Pellegrini to odmietol

