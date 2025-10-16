Kotlár už vypovedal na polícii: Prirovnanie ku kukurici je podľa neho namieste, pripravuje relácie v STVR

Foto: TASR - Jakub Kotian

Nina Malovcová
Koronavírus
V súvislosti s trestným oznámením dodal, že na polícii už vypovedal.

Splnomocnenec vlády pre vyšetrovanie pandémie Peter Kotlár vo štvrtok predstúpil pred médiá, aby informoval o podaní trestného oznámenia. Tvrdí, že bolo podané na jeho pozíciu spolumocnenca, ktorý podľa neho šíril poplašnú správu v súvislosti s vakcínami proti ochoreniu COVID-19.

Vysvetlil, že vyšetrovanie je stále v procese. „Bolo podané trestné oznámenie na pozíciu spolumocnenca, ktorý šíri poplašnú správu práve podaním tohto podnetu. Toto vyšetrovanie stále prebieha a súbežne s tým bude teda prebiehať aj vyšetrovanie pozície spolumocnenca vlády, ktorý túto poplašnú správu šíril,“ povedal Kotlár.

Hovorí o miliónoch zaočkovaných a možnom „poplachu“

Podľa Kotlára by v prípade potvrdenia tvrdení o škodlivosti vakcín mohlo ísť o udalosť obrovského rozsahu. „Ak by sme sa náhodou dopracovali k výsledku, že približne 2,5 milióna občanov, ktorí boli zaočkovaní vakcínami od spoločností Pfizer a Moderna, utrpelo poškodenie zdravia, tak skutočne ide o poplach,“ uviedol.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Kotlár tiež zdôraznil, že jeho tvrdenia podľa neho nie sú osobným názorom, ale vychádzajú zo súdnoznaleckých dokumentov. „Chcem tým v podstate podčiarknuť svoje tvrdenia, a tie tvrdenia nie sú mojím výmyslom, ale sú podložené súdnoznaleckým posudkom, ktorý tvrdí, že tieto látky, táto génová terapia, je potenciálne škodlivá,“ povedal.

Porovnáva vakcíny s geneticky modifikovanou kukuricou

V jeho staršom, kontroverznom vyjadrení prirovnal vakcíny k genetickým úpravám rastlín. „Každá z týchto šarží môže potenciálne niesť genetickú informáciu, čiže otázka prirovnania ku genetickej modifikácii kukurice je namieste. Nikoho tým nezosmiešňujem, skôr bijem na poplach,“ vyhlásil.

„V spoločnosti sú, samozrejme, otázky oveľa podstatnejšie, ktoré treba riešiť – otázku konsolidácie, otázku energií, otázku toho, ako sa skutočne obyčajný človek na Slovensku má a bude najbližšie 2 – 3 roky mať,“ uzavrel.

Pripravuje relácie

Kotlár zároveň oznámil, že pripravuje televízne relácie, v ktorých chce svoje zistenia predstaviť verejnosti. „Pripravujem reláciu prostredníctvom odprezentovania svojich záverov cestou verejnoprávnej televízie. Verím, že takáto relácia sa uskutoční, kde sa jednoznačne vysvetlia aj odborne, aj laicky pojmy, ktoré sú absolútne zavádzajúce pre spoločnosť,“ povedal.

Cieľom má byť podľa neho otvorená diskusia o tom, ako vakcíny pôsobia na organizmus. „Verím, že k tomuto pristúpime absolútne zodpovedne, že sa uskutoční diskusia s oponentmi, ale v prvom rade treba vytvoriť dostatočný priestor na to, aby sa odborne, ale aj laicky vysvetlilo, aký je spôsob distribúcie týchto génových liekov v tele,“ uzavrel Kotlár.

