Kosťov, ktorého v Maďarsku odsúdili na doživotie, je už na Slovensku: Má stáť aj za vraždou novinára Paľa Rýpala

V prípade vraždy novinára Pavla Rýpala rozhoduje v pondelok Špecializovaný trestný súd (ŠTS) o väzbe v súvislosti s vydaním osoby na úkony v Slovenskej republike. Ide o druh väzby, ktorý súvisí výlučne s vykonaním procesných úkonov v prípade. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR potvrdila Mária Horáková z informačného centra ŠTS.
Upozornili na to tvnoviny.sk a noviny.sk, podľa ktorých vydanou osobou je Norbert Kosťov z Maďarska, ktorý prehovoril o detailoch zmiznutia novinára.
Kosťov je na Slovensku
„Súd bude rozhodovať o väzbe v zmysle zákona o Európskom vyšetrovacom príkaze v súvislosti s vydaním osoby na úkony v Slovenskej republike dnes o 15:00, ide o druh väzby, ktorý súvisí výlučne s vykonaním procesných úkonov v súvislosti s vraždou novinára Pavla Rýpala.,“ spresnila Horáková.
Kosťov je neprávoplatne odsúdený za viacero vrážd na Slovensku i v Maďarsku. Súd v Budapešti ho na jar tohto roka odsúdil na doživotie za likvidáciu dvoch ľudí, píšu Aktuality.
Zmiznutý novinár
Prípadom zmiznutia investigatívneho novinára Rýpala sa zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite.
Pavol Rýpal bol investigatívny novinár. Nezvestný je od 22. apríla 2008. Sestra zmiznutého novinára v minulosti na sociálnej sieti uviedla, že majú nové informácie. Novinár mal byť podľa nej zavraždený. V roku 2019 polícia informovala, že podozrenie o zavraždení novinára sa zatiaľ nepotvrdilo.
Kosťov mal po sedemnástich rokoch vypovedať v prípade zmiznutého novinára a uviesť, že si jeho vraždu objednal mafiánsky bos Lajos Sátor. Vykonať ju mal samotný Kosťov spolu so svojimi kumpánmi za 10-tisíc slovenských korún.
