Konštruktívna atmosféra nestačila: Mierové rokovania v Abú Zabí nepriniesli prelom, pokračovať majú o pár dní

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Kľúčovou témou zostáva Donbas.

Druhé kolo trojstranných rokovaní delegácií Ruska, Ukrajiny a USA o ukončení vojny sa v sobotu v Abú Zabí skončilo. Konkrétne výsledky nie sú známe, podľa diplomatických zdrojov by však rozhovory mali pokračovať budúci týždeň. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.

Hovorca hostiteľskej vlády Spojených arabských emirátov (SAE) povedal, že druhý deň rokovaní sa niesol v „konštruktívnej a pozitívnej atmosfére“. Podľa zdrojov z ruskej delegácie sa vyjednávači vrátili do hotelov a počas dňa neplánujú ďalšie stretnutia.

Zelenskyj potvrdil ochotu pokračovať v dialógu

O konštruktívnych rozhovoroch informoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na sociálnej sieti priblížil, že sa hovorilo „o mnohom“, pričom delegáti všetkých strán s výsledkami oboznámia lídrov svojich krajín, s ktorými skoordinujú ďalšie kroky.

„Za predpokladu, že je ochota pokračovať, a Ukrajina je pripravená, sa uskutočnia ďalšie stretnutia, potenciálne už budúci týždeň,“ dodal. Rokovania v SAE medzi ukrajinskou a ruskou delegáciou o mierovom návrhu podporovanom Spojenými štátmi sa začali v piatok. Hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov povedal, že diskusie sa zamerali „na parametre ukončenia ruskej vojny a ďalšiu logiku vyjednávacieho procesu“.

Sporné body mierového návrhu zostávajú otvorené

Pôvodný mierový návrh USA vyvolal na Ukrajine a u jej západných európskych spojencov ostrú kritiku, pretože bol podľa nich naklonený výrazne požiadavkám Ruska. Neskoršie verzie zasa vyvolali odpor Moskvy, ktorá odmietla myšlienku nasadenia európskych mierových síl. Zelenskyj v piatok uviedol, že vyjednávacie tímy budú rokovať najmä o územnej kontrole východoukrajinského regiónu Donbas. Ide podľa neho o kľúčovú otázku.

