Konsolidácia v roku 2026: Daňová reforma zasiahne len úzku elitu. Pozrite sa, čo sa bude diať

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
SITA
Nové pásma progresívnejších daní zasiahnu len úzku skupinu osôb.

Po predstavení konsolidačného balíčka upozornila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), že z každého eura, o ktoré zamestnávateľovi narastú náklady práce pri vysokopríjmových pozíciách, zamestnancom zostane len 41 centov. Kľúčovým dôvodom je zavedenie vyšších sadzieb dane z príjmu, ktoré sa dotknú len relatívne úzkej skupiny ľudí, no ich vplyv bude koncentrovaný najmä v najvyšších príjmových pásmach.

RRZ analyzovala, v ktorých rodinách sa nachádzajú osoby najviac ovplyvnené zmenami v dani z príjmov fyzických osôb (DPFO), a potvrdila, že zásah sa týka predovšetkým vysokokvalifikovaných zamestnancov. Naopak, najbohatšie rodiny, ktoré čerpajú značnú časť príjmov z kapitálu a majetku, zostávajú do analýzy zachytené len obmedzene, keďže časť týchto príjmov sa zdaňuje zrážkou alebo vôbec nie je predmetom zdanenia.

Najvyššie príjmové pásmo v dátach tak reprezentuje najmä ľudí s vysokými pracovnými príjmami, nie skutočných miliardárov či veľkých investorov.

Pásmo so sadzbou 35 % pre príjem nad 7 302 eur?

Od januára 2026 zmeny v DPFO zasiahnu približne 355-tisíc osôb. Najväčšia skupina, zhruba 289-tisíc ľudí, pocíti zrýchlené krátenie nezdaniteľnej časti základu dane. Ďalších 27-tisíc zasiahne podľa rozpočtovej rady zníženie hranice pre druhé daňové pásmo. Zavedenie nového tretieho pásma so sadzbou 30 % pre mesačný príjem nad 5 875 eur ovplyvní asi 18-tisíc ľudí a nové štvrté pásmo so sadzbou 35 % pre príjem nad 7 302 eur približne 21-tisíc osôb.

Vplyv na rodiny je koncentrovaný v najvyšších príjmových kategóriách. V najbohatšom, desiatom decile utrpí zníženie disponibilného príjmu až 76 % rodín, pričom najviac postihnuté bude úplne najvyššie 1 % populácie.

Foto: Profimedia

RRZ upozorňuje, že práve pre túto skupinu nové pásma predstavujú zásadnú zmenu daňovej záťaže. Rodiny v top 1 % zaznamenajú pokles disponibilného príjmu o 5,3 %, z čoho samotné zmeny v DPFO tvoria 4,1 percentuálneho bodu, teda približne 4 090 eur ročne.

Modelový príklad, ktorý RRZ uvádza, ukazuje túto realitu na príjme jednotlivca zarábajúceho 5 875 eur mesačne. S hrubým ročným príjmom 70 500 eur patrí do úplného vrcholu príjmovej distribúcie a nové daňové pásma sa ho dotýkajú naplno. V závislosti od štruktúry rodiny, teda od príjmov partnera a počtu detí, sa však vplyv môže objaviť aj v o niečo nižších percentiloch.

Z hľadiska príspevku ku konsolidácii verejných financií budú rodiny v najvyššom percentile niesť záťaž takmer tri razy vyššiu než rodiny v prvých 97 percentiloch. RRZ preto konštatuje, že nové pásma progresívnejších daní zasiahnu len úzku skupinu osôb, s čiastočným dosahom na iba 3 % rodín a plným dosahom na iba 1 %.

