Vláda sa háda o hazarde aj záchrankovom tendri: Danko varuje Hlas-SD, kritizuje ministrov a odmieta ustúpiť

Koaličná SNS nemôže podporiť novelu zákona o hazardných hrách. Vyhlásil to Andrej Danko v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike. O novele má znova rozhodovať parlament po tom, čo ju vetoval prezident Peter Pellegrini.
Hazard bude podľa Danka jednou z tém pondelkovej (10. 11.) koaličnej rady. Predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling Dankovi vyčítal, že SNS mohla vetovať novelu súvisiacu s hazardom ešte skôr, na koaličnej rade či vláde.
Danko: SNS takýto zákon podporiť nemôže
„Zotrvám v pozícii, že SNS takýto zákon nemôže podporiť,“ povedal Andrej Danko o vetovanej novele týkajúcej sa hazardu. Dodal, že ani poslanci Hlasu-SD by nemali novelu podporiť, keďže ju vrátil prezident Peter Pellegrini, ktorý je stále čestným predsedom Hlasu-SD.
Je podľa neho prirodzené, že Smer-SD nemôže zmeniť pozíciu, keďže do vlády nominoval Rudolfa Huliaka ako ministra športu a cestovného ruchu. Debata medzi Huliakom a ministrom financií Ladislavom Kamenickým bude podľa Danka pokračovať. Verí, že osobné animozity opadnú. „Musí sa do toho dostať rácio,“ skonštatoval.
Gröhling: Koalícia sa háda o hazarde, nie o pomoci ľuďom
Branislav Gröhling považuje za zázrak, že hlava štátu vetovala zákon týkajúci sa hazardu. Podľa neho koalícia nie je stabilná a namiesto riešení pre ľudí sa háda o hazard. Dodal, že je zvedavý, ako bude napokon SNS hlasovať v parlamente.
Podľa Andreja Danka musí minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) do konca roka prísť s riešením tzv. tendra na záchranky. Dodal, že ak Hlas-SD nevydá jasné stanovisko, „dobehne ich to a zožerie“. Označil to za vážny „prúser“. Danka by zaujímalo, v akom stave je vyšetrovanie celej veci.
Tvrdí, že mu prekáža, no „nebude rozbíjať koalíciu“. Branislav Gröhling reagoval, že vláda mohla už dávno zmeniť podmienky tendra. Kritizoval Šaška, že ho nevedel ani riadne vypísať, ani zrušiť. Pripomenul, že od leta sa problém neposunul.
Reforma trestných kódexov a bezpečnosť
Reforma trestných kódexov sa podľa Andreja Danka musí vyhodnotiť. Dodal však, že Slovensko na tom nie je z hľadiska bezpečnosti tak zle ako napríklad Francúzsko. Pripúšťa legislatívnu zmenu pri krádežiach.
„Je tu problém, poďme ho riešiť. Ale to neznamená, že je tu koniec sveta,“ povedal. Branislav Gröhling pripomenul, že pre problémy s kriminalitou musia samosprávy zbytočne míňať peniaze. Podľa neho si koalícia musí priznať, že pri novelizácii urobila chybu.
SNS odmieta zákaz predaja jednorazových e-cigariet
SNS trvá na tom, že nikdy nepodporí zákaz predaja jednorazových elektronických cigariet, pretože by znamenal výpadok desiatok miliónov eur. Vyhlásil to Andrej Danko. Podľa neho treba problém riešiť na európskej úrovni, pretože mladí si tieto výrobky aj tak kúpia v zahraničí.
Na záver Andrej Danko vyhlásil, že verí v posilnenie strany SNS. Zároveň zdôraznil, že nikdy nebude na kandidátke Smeru-SD a verí, že Robert Fico bude raz prezidentom Slovenskej republiky.
