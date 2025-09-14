Konsolidácia sa vraj nevyhne nikomu: Kamenický poslal ministrom tabuľku, kde majú hľadať peniaze. Šetriť by mali aj samosprávy

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
SITA
Transakčná daň podľa Kamenického splnila svoj účel.

Aktuálna vlna konsolidácie sa podľa ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) dotkne všetkých oblastí. Ako zdôraznil v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24, odmieta rétoriku napríklad zo strany opozície, že štát nevie, kde bude šetriť.

„Vieme presne, máme presnú tabuľku,“ vyhlásil Kamenický s tým, že tabuľku doručili každému jednému ministrovi. Každý minister následne podľa neho musí informovať, či bude napríklad šetriť na mzdách, znižovať počet zamestnancov alebo šetriť na tovaroch a službách.

Šetriť majú aj samosprávy

Ak ide šetriť štát, mali by tak podľa ministra financií urobiť aj samosprávy. „Tá suma, ktorá z toho vyplynula, je niekde okolo 110 miliónov eur u skoro 3 000 obcí a asi 20 miliónov u Vyšších územných celkov,“ zdôraznil Kamenický. Dodal, že toto nie je nerealizovateľné.

Transakčná daň splnila svoj účel, pričom do štátneho rozpočtu prinesie odhadom 530 miliónov eur, dodal minister financií Kamenický. Pôvodný odhad príjmov z dane bol podľa ministra približne 700 miliónov eur. Dôvodom menších výnosov sú podľa neho schválené výnimky alebo prehodnotenie rastu HDP.

Obavy podnikateľov sa nenaplnili

Zavedenie dane podľa Kamenického sprevádzala obrovská kampaň, ktorá tvrdila, že daň zruinuje všetkých podnikateľov na Slovensku, ale nestalo sa tak. „Viacerí podnikatelia mi ukázali svoje výpisy bankové, kde som videl, koľko platia transakčnú daň a boli to niekedy desiatky eur mesačne,“ doplnil minister. Dodal, že daň nie je likvidačná a jej dosah sa nafukoval.

