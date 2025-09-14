Hrôzostrašná hromadná nehoda na diaľnici: Karavan, taxi aj osobné auto pohltili plamene, pri tragickej nehode zomrelo 15 ľudí

Reprofoto: X/ PERIÓDICO SupreMo

Nina Malovcová
TASR
Yucatán hlási jednu z najhorších nehôd tohto roka.

Najmenej 15 ľudí zahynulo pri sobotňajšej dopravnej nehode na mexickom polostrove Yucatán, oznámili tamojší predstavitelia. TASR sa odvoláva na správu agentúry Reuters.

K incidentu došlo na diaľnici medzi mestami Mérida a Campeche. Obete kolízie cestovali v karavane, osobnom aute a vo vozidle patriacom taxislužbe. Na mieste vypukol požiar. „Vyjadrujeme solidaritu a podporu rodinám postihnutých v tomto bolestivom okamihu,“ uviedol guvernér Yucatánu Joaquín Díaz Mena na sociálnej sieti X.

Okamžitý zásah záchranných zložiek

Dodal, že od prvého hlásenia zasahujú všetky záchranné zložky, aby poskytli okamžitú pomoc. Jedna z najtragickejších nehôd tohto roka sa stala 8. februára v štáte Campeche na juhovýchode Mexika, kde si zrážka kamiónu s autobusom vyžiadala 38 životov. V marci zas došlo na severe krajiny k pádu pick-upu do rokliny, pri ktorom zahynulo 12 ľudí a zranenia utrpeli ďalšie štyri osoby.

