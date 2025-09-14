Hrôzostrašná hromadná nehoda na diaľnici: Karavan, taxi aj osobné auto pohltili plamene, pri tragickej nehode zomrelo 15 ľudí

Najmenej 15 ľudí zahynulo pri sobotňajšej dopravnej nehode na mexickom polostrove Yucatán, oznámili tamojší predstavitelia. TASR sa odvoláva na správu agentúry Reuters.
K incidentu došlo na diaľnici medzi mestami Mérida a Campeche. Obete kolízie cestovali v karavane, osobnom aute a vo vozidle patriacom taxislužbe. Na mieste vypukol požiar. „Vyjadrujeme solidaritu a podporu rodinám postihnutých v tomto bolestivom okamihu,“ uviedol guvernér Yucatánu Joaquín Díaz Mena na sociálnej sieti X.
Con profundo pesar recibimos la noticia del lamentable accidente ocurrido esta tarde en la carretera Mérida–Campeche, donde tristemente 15 personas fallecieron.
Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este doloroso momento.
Desde el primer…
— Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) September 14, 2025
Okamžitý zásah záchranných zložiek
Dodal, že od prvého hlásenia zasahujú všetky záchranné zložky, aby poskytli okamžitú pomoc. Jedna z najtragickejších nehôd tohto roka sa stala 8. februára v štáte Campeche na juhovýchode Mexika, kde si zrážka kamiónu s autobusom vyžiadala 38 životov. V marci zas došlo na severe krajiny k pádu pick-upu do rokliny, pri ktorom zahynulo 12 ľudí a zranenia utrpeli ďalšie štyri osoby.
🚨 Tragedia en la carretera Mérida–Campeche 🚨
Un fatal accidente carretero ocurrido esta mañana en el kilómetro 127 de la vía Mérida–Campeche dejó un saldo de 15 personas fallecidas y al menos dos lesionados 😔.
El choque múltiple involucró a una van de transporte… pic.twitter.com/81gP6SREYj
— unomasuno MX (@unomasunomx) September 14, 2025
