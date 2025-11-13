Ďalšia tvrdá rana pre STVR: Relácia Trochu inak s Adelou končí, tá televízii posiela jasný odkaz

Po ôsmich rokoch sa končí ikonická relácia Trochu inak s Adelou. Moderátorka Adela Vinczeová a producent Daniel Rabina sa vo svojom príspevku na sociálnej sieti poďakovali všetkým kolegom a divákom, ktorí stáli pri formáte, ktorý si podľa nich vybudoval reputáciu otvorenosti, humoru a rešpektu k rôznym názorom.
Podľa dvojice je sloboda výberu hostí a tém základ pre tento formát, kvôli obmedzeniam však už pokračovať nebudú.
Neodchádzajú vraj z hnevu, ale z presvedčenia
„Zároveň však cítime, že nastal moment, keď je správne sa pohnúť ďalej. Sloboda výberu hostí a tém je pre nás základom dôvery. Ak by mala byť akokoľvek obmedzovaná, stratil by sa zmysel toho, prečo Trochu inak vôbec vzniklo. Neodchádzame z hnevu, ale z presvedčenia, že rozhovor má byť miestom, kde sa rôzne svety nevylučujú, ale stretávajú,“ píše sa na sociálnej sieti známej relácie.
