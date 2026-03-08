Koniec mýtov o dĺžke sexu: Odborníci aj prieskumy odhalili, koľko minút stačí k úplnej spokojnosti

Foto: Pexels

Frederika Lyžičiar
Ideálna dĺžka sexu sa často líšia od reality.

Dĺžka sexu je témou, o ktorej má mnoho ľudí predstavy ovplyvnené filmami či takým pornopriemyslom. Realita však podľa viacerých prieskumov vyzerá celkom inak a ideálne trvanie intímnych chvíľ môže byť kratšie, ako si mnohí myslia.

Predstavy o tom, ako dlho by mal trvať sex, sa často formujú pod vplyvom médií a popkultúry. V skutočnosti však preferencie partnerov bývajú oveľa realistickejšie a často sa navzájom prekvapivo zhodujú. Podľa portálu UNILAD sa magazín GQ rozhodol zistiť, ako to vnímajú samotní ľudia.

Oslovil niekoľko žien a nebinárnych osôb (pozn. red., osoby, ktoré sa neidentifikujú ani ako muž, ani ako žena) a pýtal sa ich na preferencie týkajúce sa dĺžky sexu aj predohry. Výsledky naznačili, že väčšina respondentov považuje za ideálne približne päť až desať minút penetračného sexu a asi desať až pätnásť minút predohry.

Foto: Pexels

Predstavy verzus realita

O mužoch sa často tvrdí, že majú vyššiu sexuálnu túžbu než ženy, no neznamená to automaticky, že preferujú výrazne dlhší sex. Výskumy naznačujú, že predstavy oboch partnerov o ideálnej dĺžke intímnych chvíľ sa v skutočnosti príliš nelíšia.

Štúdia z roku 2004, o ktorej informoval portál Sex and Psychology, ukázala, že muži by radi venovali približne 18 minút pohlavnému styku aj predohre. Výskum sledoval 152 heterosexuálnych párov v Kanade a priniesol zaujímavé zistenia aj o preferenciách žien.

Foto: Pexels

Tie podľa výsledkov preferovali približne 14 minút samotného pohlavného styku a asi 19 minút predohry. Rozdiely medzi predstavami partnerov teda neboli výrazné. Zaujímavé je, že tieto ideálne predstavy sa nie vždy zhodovali s realitou. Respondenti totiž zároveň uviedli, že sex v skutočnosti zvyčajne trvá približne 18 až 21 minút.

Prečo je predohra taká dôležitá

