Koniec lacných balíkov z Číny: EÚ zavádza nové poplatky, na tieto sumy sa pripravte

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
TASR
Únia zavádza poplatky, ktoré majú chrániť domácich predajcov.

Od 1. júla 2026 začne v EÚ platiť nový colný poplatok na malé zásielky z krajín mimo Európskej únie, najmä z Číny. Základná suma predstavuje 3 eurá, o jej finálnej výške však bude rozhodovať počet colných položiek v zásielke. Konečný poplatok tak môže byť aj šesť, deväť či viac eur.

Uviedla to Mária Auxtová z platformy Shoptet, ktorá zabezpečuje fungovanie viac ako 7600 e-shopov. Cieľom týchto poplatkov má byť obmedzenie prílevu lacného a často slabo kontrolovaného tovaru, ochrana spotrebiteľov a vytvorenie férovejších podmienok pre domácich predajcov vrátane slovenských. Za zásielky do 150 eur sa totiž doteraz clo neplatilo.

Ako sa bude poplatok počítať

„Z dát Európskej komisie vidíme, že na územie Európskej únie v roku 2025 prišlo približne 5,9 miliardy zásielok do 150 eur, z toho 93 % z Číny. Oproti predchádzajúcemu roku ide o nárast o 26 %,“ priblížila Auxtová. Zdôraznila, že po novom bude zákazník od 1. júla platiť colný poplatok aj za malé zásielky do 150 eur, ktoré boli doteraz od cla oslobodené. Základná suma predstavuje tri eurá a pri lacných výrobkoch môže prevýšiť samotnú cenu tovaru.

Spresnila, že konečná výška poplatku bude závisieť od počtu colných položiek. Ak bude zásielka obsahovať napríklad jednu hodvábnu blúzku a dve vlnené blúzky, pôjde o dve colné položky. Za hodvábnu blúzku zákazník zaplatí poplatok tri eurá a za dve vlnené blúzky, ktoré predstavujú inú colnú položku, zaplatí ďalšie tri eurá. Celková suma za dve colné položky bude teda vo výške šesť eur.

Ilustračná foto: pexels

„Tento poplatok bude platiť do roku 2028, keď by malo byť spustené nové dátové centrum colnej správy EÚ. Následne by toto dočasné opatrenie mali nahradiť bežné colné sadzby,“ povedala Auxtová. Poznamenala, že slovenskí zákazníci, ktorí si objednávajú tovar z Číny, s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú musieť chodiť na colnicu. Poplatok by sa mal vyberať automaticky, zrejme priamo pri objednávke na strane obchodníka vďaka systému IOSS.

Podpora domácich predajcov

Podľa majiteľov slovenských online obchodov ide o logický krok. „Slovenskí predajcovia, na rozdiel od zahraničných, na Slovensku platia clá, dane, recyklačné poplatky, predávajú len tovar s potrebnými certifikáciami, riešia reklamácie. Tieto náklady, samozrejme, musia premietnuť do ceny predávaného tovaru. Súťaž so zahraničnými e-shopmi, ktoré tieto povinnosti neplnia, tak nie je vyrovnaná,“ pripomenula Auxtová.

Dodala, že tovar, ktorý prichádza na Slovensko z Číny, navyše môže obchádzať bežné kontrolné mechanizmy pre obchodníkov v rámci EÚ. Kozmetika, detské výrobky či elektronika napájaná do elektrickej siete tak môžu predstavovať hrozbu pre zdravie zákazníkov. Nové opatrenie má zároveň priniesť lepší prehľad o tom, aký tovar sa na európsky trh dostáva.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Druhá svetová vojna
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre

