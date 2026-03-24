Koniec jednej éry: Alena Heribanová zvažuje veľkú zmenu v živote. Z jej rozhodnutia budú mnohí šokovaní

Foto: Instagram.com/alena_heribanova

Jana Petrejová
Po rokoch na vrchole sa odhodláva k veľkej veci.

Alena Heribanová patrí medzi najvýraznejšie a najrešpektovanejšie tváre slovenskej televíznej scény. Dlhé roky je symbolom profesionality, elegancie a kultivovaného prejavu, ktorý si diváci spájajú s kvalitným vysielaním. Jej hlas a vystupovanie sprevádzajú generácie a stali sa neoddeliteľnou súčasťou televíznej histórie.

Televízna legenda zažila niečo, o čom môžu mnohí len snívať. Ide o výsledok dlhoročnej práce, ktorú zasvätila televízii, ako aj celkového prínosu pre slovenskú spoločnosť. Alena Heribanová si odniesla z galavečera Krištáľového krídla cenu za celoživotné dielo. „Bol to krásny pocit a ja som vďačná všetkým, čo mi ho dopriali. Je to cena za celoživotné dielo, čiže raz za život, tak si to patrične užívam,“ uviedla dojatá moderátorka. Ako sama priznala pre Šarm vraj plánuje jednu veľkú zmenu v živote.

Dobrovoľný odchod z televízie

Po desaťročiach pred kamerami začína čoraz viac premýšľať nad tým, že by moderovanie postupne prenechala mladšej generácii. Zdá sa však, že nejde o náhle rozhodnutie, ale skôr o prirodzené vyústenie dlhoročnej kariéry, počas ktorej dosiahla takmer všetko, čo si mohla priať. „Rozmýšľala som, že tento rok ukončím kariéru, dobrovoľne, nie nasilu,“ prekvapila svojimi slovami po ceremoniáli.

Sympatická moderátorka bola vždy veľmi profesionálna, no zároveň úprimná, milá a pokorná. Ako bolo spomenuté, chce prenechať priestor mladým ľuďom. „Veľmi prajem mojim mladým kolegom, aby sa im darilo aspoň tak ako mne a aby im v živote vychádzalo to, čo si naplánujú,“ poznamenala Alena Heribanová, ktorá ohúrila svojím outfitom z dielne známeho módneho návrhára Fera Mikloška.

Pri odovzdávaní ceny jej tlieskali tie najmilšie osoby, teda dcéry Tamara a Babsy. Hoci je rozvedená, s exmanželom je stále v kontakte. „Máme pekné vzťahy, lebo sme spolu prežili dlhých 40 rokov, a to je obrovská etapa života. My budeme do konca života v kontakte, veď máme spolu deti,“ vysvetlila otvorene moderátorka, ktorá už dávnejšie dosiahla jeden veľký úspech.

