Konečne sú zachránení: Astronautov oslobodia po dlhých 9 mesiacoch, ako boli uväznení vo vesmíre, pomohla im Muskova SpaceX

Dvojica amerických astronautov, ktorí na viac ako deväť mesiacov uviazli na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS), sa vráti na Zem v utorok večer, uviedol americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA).

Ako spresnila agentúra AFP, Butch Wilmore a Sunita Williamsová budú prepravení na Zem – spolu s ďalším americkým astronautom Nickom Hagueom a ruským kozmonautom Alexandrom Gorbunovom – na palube lode Crew Dragon spoločnosti SpaceX, ktorá dorazila na ISS v nedeľu skoro ráno.

NASA vo vyhlásení zverejnenom v nedeľu večer uviedla, že očakávané pristátie pri pobreží Floridy je naplánované na utorok o 17:57 h miestneho času (22:57 h SEČ). Pôvodne sa s návratom lode Crew Dragon počítalo najskôr v stredu.

. @NASA will provide live coverage of Crew-9’s return to Earth from the @Space_Station , beginning with @SpaceX Dragon hatch closure preparations at 10:45pm ET Monday, March 17.

„Aktualizovaný termín návratu naďalej poskytuje členom posádky vesmírnej stanice čas na dokončenie povinností súvisiacich s odovzdaním agendy a zároveň ponúka aj operatívnu flexibilitu pred menej priaznivými poveternostnými podmienkami očakávanými koncom týždňa,“ uviedla americká vesmírna agentúra.

Ako pripomenula agentúra AFP, Wilmore a Williamsová sa mali pôvodne do vesmíru vydať na osemdňovú misiu. Ich návrat na Zem sa skomplikoval, keď experti označili kozmickú loď Boeing Starliner, ktorú testovali, za nebezpečnú na cestu domov.

Ich predĺžený pobyt bol výrazne dlhší ako štandardná rotácia pre astronautov na ISS, ktorá trvá obvykle šesť mesiacov.

