Kone žili bez vody a jedla, v rieke ležali ich telá: Muž nechal dvadsať zvierat hladovať a umierať v otrasných podmienkach

Foto: Facebook/ Polícia Slovenskej republiky

Nina Malovcová
TASR
Hrôza v rozpadnutej maštali.

Z prečinu zanedbania starostlivosti o zviera obvinil vyšetrovateľ enviropolície Prezídia Policajného zboru (PZ) 77-ročného muža z obce Veľký Ďur v okrese Levice, ktorý choval 20 koní bez zabezpečenia základnej starostlivosti. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia PZ Lea Vilhanová.

„Muž mal podľa našich zistení v obci Závadka nad Hronom v okrese Brezno v rozpadnutej maštali a na neoplotenom pozemku chovať 20 koní bez pravidelného prístupu ku krmivu a k vode a bez riadnej veterinárnej starostlivosti, čím im spôsobil trvalé a dlhodobé poškodenie zdravia,“ priblížila Vilhanová.

Zvieratá boli v zlom stave

Dodala, že ide o kone bez plemennej príslušnosti, rôzneho veku a pohlavia, pričom u všetkých zistili povrchové zranenia. „Podľa našich zistení mali byť kone v zlom výživovom stave, nenaučené na kontakt s ľuďmi, s prerastenými kopytami a rôznymi poraneniami, ako aj parazitmi na tele,“ podotkla s tým, že koncom júna tohto roka ich majiteľovi odobrala Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica.

Podľa Vilhanovej v priestoroch maštale, na pozemku a v blízkej rieke našli tri kadávre žriebät v značnom štádiu rozkladu, pričom kostrový pozostatok jedného z nich bol povrazom na prednej končatine priviazaný o strom. „Obvinený mal konať v rozpore s ustanoveniami zákona o veterinárnej starostlivosti a v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov,“ dodala policajná hovorkyňa.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nočná mora matiek sa stala skutočnosťou: V nemocnici im zamenili deti, zistili to až po…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako skladĽudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac