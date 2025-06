Komunikuje cez ňu opozícia aj český premiér. Obľúbená sociálna sieť však našu vládu stále neláka, uprednostňuje alternatívu

Trend komunikácie politikov na sociálnych sieťach výrazne vzrástol už počas pandémie. Výhodami takéhoto využívania sociálnych sietí je dosah, vyššia efektivita a aj vlastné pohodlie. Na Slovensku však v politickom marketingu prevažuje iná sociálna sieť ako v zahraničí.

Muskova platforma X, predtým známa ako Twitter, je dlhodobo známa aj ako jeden z komunikačných nástrojov politikov s verejnosťou. Platformu využívajú premiéri z celého sveta, ministri, diplomati, ale aj predstavitelia opozície.

Aktivite užívateľov na sociálnej sieti X sa venovalo niekoľko výskumov, ich výsledky však bezpochyby naznačujú, že politika je jej súčasťou. Príkladom je prieskum amerických vedcov, ktorý skúmal, ako ľudia X používajú. Zistil pritom, že vplyv politiky je na užívateľov prekvapivo vysoký – až 74 % z nich vidí na platforme aspoň nejaký politický obsah.

Štvrtina respondentov v prieskume uviedla, že X využívajú hlavne na sledovanie politiky a správ.

To, prečo je politika výraznou časťou bývalého Twitteru, je jej vysoký dosah, najmä v zahraničí. Príspevky, v minulosti označované ako „tweety“, primárne fungovali ako rýchle správy a odkazy publiku. Algoritmus môže takéto príspevky, ak sú potenciálne zaujímavé, zobrazovať mase ľudí a ovplyvniť tak verejnú mienku. Aj preto X začali využívať politici či známe značky. To, ako funguje algoritmus X, však nie je jasné, pravdepodobne to však súvisí s počtom reakcií, pozretí a šírení či samotným obsahom príspevku.

Prieskum sa venoval aj otázkam kladeným užívateľom, ktorí príspevky o politike vytvárali. Približne 75 % z nich uviedlo, že majú potrebu tak robiť a ich názory sú v komunite vítané. Dve tretiny si zase myslia, že politika na X jednoducho patrí a menšia časť chce takouto tvorbou niečo zmeniť.

Platforma Twitter sa na prelome júla a augusta premenovala na X. Predchádzal tomu predaj spoločnosti známemu podnikateľovi Elonovi Muskovi, ktorý po získaní značky vykonal viaceré zásahy a zmenil tak fungovanie Twitteru.

Twitter, Facebook a YouTube sa približne pred 15 rokmi stali dominantami internetu a postupne dosahovali stovky miliónov užívateľov po celom svete.

Výraznú pozornosť pútal Twitter prvýkrát v rokoch 2010 až 2011 počas takzvanej Arabskej jari, ktorá predstavovala masové protesty proti režimom v arabských či severoafrických krajinách. Obyvatelia sa však z dôvodu cenzúry, nátlaku a zastrašovania od tamojších vlád rozhodli zvýrazniť a zmobilizovať práve na Twitteri. Ten im umožňoval plne vyjadriť svoje znepokojenie bez akýchkoľvek zásahov v prípade, že tweety boli v súlade s pravidlami.

Zásluhy na popularite platformy má sčasti aj súčasný americký prezident Donald Trump. Ten vtedajší Twitter využíval napríklad v rámci svojej prezidentskej kampane v roku 2016, kedy písal tisícky krátkych a ráznych tweetov, ktoré si rýchlo získali popularitu. Virálnym sa stal aj odkaz „Today we make America great again!“, ktorý získal takmer 300-tisíc šírení.

Trump zostal aktívny na X aj po víťazstve vo voľbách a tak z Bieleho domu chodili odkazy prostredníctvom Twitteru. Podľa AP News americký prezident od roku 2009 až do zablokovania jeho účtu v roku 2021 tweetoval dokopy až 59-tisíckrát.

V súčasnosti sociálna sieť funguje napríklad v prípade nečakaných a aktuálnych situáciách, ako je demisia prezidenta, pád vlády, útok na inú krajinu a pod. Vtedy možno očakávať práve na sociálnej sieti X prvé oficiálne vyjadrenia od diplomatov a iných zainteresovaných osôb.

X však nie je neznámy ani v Európe. Využíva ho napríklad francúzsky premiér Emmanuel Macron, ktorého sleduje 10 miliónov užívateľov a jeho príspevky často dosahujú státisíce videní. Často zverejňuje zábery zo zahraničných návštev či vyjadrenia k aktuálnym a globálnym témam.

With President Zelensky at the G7. We stand in solidarity with the Ukrainian people after last night’s massive Russian strikes. We are determined to increase pressure on Russia to accept the immediate and unconditional ceasefire that Ukraine is ready for. pic.twitter.com/54W3rvJrqH

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 17, 2025