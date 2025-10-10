Koľko zarábajú Slafkovský či Černák? Toto sú platy našich hráčov v NHL, z tých súm sa vám zatočí hlava

Foto: TASR - Jakub Kotian

Roland Brožkovič
SITA
Tento rok je Slovákov v NHL veľmi málo a istý prvotímový plat majú len štyria.

Slovenskí hokejisti v zámorskej hokejovej NHL si finančne prilepšia natoľko, že by ich to na určitý čas uživilo, aj keby s milovaným športom „sekli“. Profiliga sa začala pred pár dňami, medzičasom sa stihol gólovo presadiť prvý rodák spod Tatier – Juraj Slafkovský.

Košičan má zo všetkých krajanov najlukratívnejšiu zmluvu v NHL. Informácie o platoch ponúkli weby slovaknhl.sk a spotrac.com. Od aktuálnej sezóny začal košickému rodákovi platiť nový kontrakt na osem rokov s hodnotou priemerne 7,6 milióna dolárov za sezónu (približne 6 565 392 eur). V rámci Montrealu Canadiens je Slafkovský piaty najlepšie platený hokejista, v celej NHL až 101.

Dvojcestné zmluvy

Druhú najlepšiu zmluvu zo Slovákov má Erik Černák z Tampy Bay Lightning. Zarába 5,2 milióna dolárov ročne, čo je v prepočte 4 492 110 eur. V klubovej hierarchii ho to radí na 12. miesto, v celej profilige až na 218. Tretí najlukratívnejší kontrakt spomedzi slovenských hokejistov, ktorí majú jednocestné zmluvy a začali ročník v prvom tíme, má Martin Fehérváry. Obranca Washingtonu Capitals ročne zinkasuje 2,68 milióna dolárov, čiže cca 2 315 164 eur. V klube ho to radí na 15. pozíciu, v profilige na 418.

Erik Černák. Foto: SITA/AP

Štvrtým a posledným v poradí je Martin Pospíšil. V Calgary Flames zarobí rovný milión dolárov, čo je približne 863 867 eur. Medzi „plameňmi“ je až 19., v NHL až v druhej päťstovke na zdieľanom 562. mieste. Šimon Nemec z New Jersey Devils má dvojcestnú zmluvu. Dvojcestná zmluva znamená, že hráč má inú výšku platu, ak hrá v NHL, a nižšiu, ak je poslaný do nižšej ligy (AHL).

Na účet mu ročne „pípne“ suma 918-tisíc dolárov (asi 793 030 eur). V klubovej hierarchii je preto až 21., v profilige až na 636. priečke. Aktuálne by na zámorských klziskách mal v NHL korčuľovať aj Samuel Honzek, ktorý pôsobí v Calgary počas Pospíšilovho zranenia, šancu však zatiaľ nedostal. Kontrakt má dvojcestný. Ak by strávil ročník v NHL, tak suma, ktorú zarobí, je na úrovni 866-tisíc dolárov, čo je približne 748 109 eur. V rámci svojho tímu je až na 22. pozícii, v NHL až na 662. mieste.

