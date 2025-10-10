Bolt upokojuje situáciu: Taxikár nechcel ženu uniesť, malo ísť o nedorozumenie. Takto to vidí polícia

Ilustračná foto: Profimedia

Lucia Mužlová
Bolt reaguje na medializované informácie.

Bratislavčanka si cez aplikáciu Bolt objednala taxík z nákupného centra Bory na Račianske mýto. Bežná piatková jazda sa však zmenila na chvíle paniky a strachu o život. Vodič, ktorý podľa jej slov nerozumel po slovensky ani po anglicky, niekoľkokrát odbočil inam, než ho navigácia navádzala, a namiesto do centra mesta zamieril k rakúskej hranici.

Auto smerovalo inam, než ukazovala navigácia. Žena vodiča opakovane upozorňovala, že nejde správne, no ten nereagoval. Nerozumel po slovensky ani po anglicky a pokračoval smerom von z mesta. Keď sa dostali až k Mostu Lanfranconi, bez varovania tam zastal v tme, vypol výstražné svetlá a podľa jej slov si v mobile s niekým písal po rusky.

V tej chvíli mala už pasažierka silný pocit, že sa deje niečo zlé. Snažila sa mu naznačiť, že chce vystúpiť, no vodič to odmietol. Nechcel ju pustiť z auta a nereagoval na jej žiadosti. Strach rástol každou sekundou. „V tej chvíli som mala pocit, že ide o únos,“ opísala pre Denník N.

Bol upokojuje situáciu

Na prípad sme upozornili aj v našom článku, kde sme sa zároveň venovali tomu, čo by mali ženy robiť, pokiaľ sa v aute so šoférom necítia bezpečne, alebo majú akékoľvek pochybnosti.

Na túto tému reagoval aj instagramový profil Konečne za volantom, ktorý vedú inštruktorky autoškoly zameranej na podporu žien. V príspevku s názvom „Keď sa v taxíku necítiš bezpečne“ upozornili, že podobné skúsenosti nie sú ojedinelé a že mnohé ženy sa počas jázd cez aplikácie ako Bolt či Uber už cítili nepríjemne.

Ilustračná foto: Pexels

Bolt zaslal svoje stanovisko a uisťuje, že celé to bolo jedno veľké nedorozumenie. Uvádzame ho v plnom znení.

„Predovšetkým nás veľmi mrzí, že celá situácia vôbec nastala, a chápeme, že musela byť pre obe strany veľmi stresujúca. Sme radi, že vyšetrovanie polície potvrdilo to, čo od začiatku ukazovali aj naše dáta a systémové informácie – teda, že išlo o technický problém a nedorozumenie. Napriek tomu by sa však počas jazdy nikto nemal cítiť ohrozený a podobné prípady berieme veľmi vážne.

Vykonali sme opakovanú kontrolu a preverenie všetkých dostupných údajov, vrátane komunikácie medzi cestujúcou a našou zákazníckou podporou – písomnej aj hlasovej – ako aj záznamov o samotnej jazde. Na základe našich zistení bola komunikácia od samého začiatku vecná a konštruktívna a odpovede zákazníckej podpory boli relevantné, zamerané na riešenie situácie a ponúkali realistické a praktické kroky vychádzajúce zo správ, ktoré od cestujúcej dostala.

V rámci tohto preskúmania sme sa znovu zaoberali aj nahlásenou stratou GPS signálu, ku ktorej došlo na zariadení vodiča. Dáta z platformy túto skutočnosť jednoznačne potvrdzujú.

Nasledujúci deň, po tom, čo cestujúca poskytla podrobnejší opis situácie, vďaka ktorému sme získali jasnejšiu predstavu o priebehu udalostí, Bolt prípad eskaloval a proaktívne cestujúcu kontaktoval, aby sa uistil, že je v poriadku, a odporučil jej, aby v prípade akýchkoľvek obáv kontaktovala políciu. Zároveň sme ponúkli plnú súčinnosť a podporu v prípade, že by si orgány vyžiadali ďalšie informácie.“

Prípad vyšetruje polícia

Ako uviedla polícia, prípad vyšetrujú. „Na základe oznámenia o podozrení zo spáchania trestného činu obmedzovania osobnej slobody boli vykonané všetky potrebné úkony. Vypočutá bola poškodená aj vodič taxislužby – občan cudzej štátnej príslušnosti.

Na základe doterajších zistení nebolo preukázané, že by vodič konal úmyselne alebo s cieľom poškodiť cestujúcu. Všetky dostupné informácie naznačujú, že v tomto prípade išlo o nedorozumenie spôsobené jazykovou bariérou. ktorej dôsledkom bolo nesprávne použitie navigácie a následne vyvolané obavy oznamovateľky.

Polícia ubezpečuje verejnosť, že sa nejedná o nebezpečný alebo úmyselný čin. Prípad je aj naďalej predmetom preverovania a polícia koná, aby boli okolnosti náležite objasnené,“ píše sa v príspevku.

