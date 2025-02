Koľko zarába najúspešnejší youtuber na svete? Údajne máme odpoveď. Rozdáva autá a milióny, suma vás možno prekvapí

V posledných dňoch cez sociálne siete putuje údajný screenshot, ktorý má pochádzať z ViewStats, hlavného kanálu Mr. Beasta. Youtuber je známy šialenými výzvami pre fanúšikov — rozdáva im milióny dolárov či drahé autá, pričom jeho najvirálnejšou výzvou bola imitácia kórejského seriálu Squid Game. Medzi 20. januárom a 15. februárom mal pritom nazbierať 162 miliónov hodín sledovania a viac ako 2,688 miliardy celkových pozretí.

Podľa screenshotu tak za posledných 28 dní údajne zarobil 4,23 milióna dolárov.

Mnoho ľudí však pochybovalo o pravosti screenshotu a tvrdilo, že snímka je falošná.

K incidentu sa nakoniec vyjadril aj spoluzakladateľ ViewStats a člen tímu „Ideas & Thumbnails Team“ Mr. Beasta.

It’s close enough, just real time numbers and view abbreviations need to be fixed lol

Poprel pravosť snímky a označil ju za „falošnú“.

Údajne však podvodník nebol ďaleko od pravdy — čísla sú podľa vyjadrenia „dosť blízko k pravde“ a vyžadujú len minimálnu revíziu.

Fake screenshot, so many things wrong it’s just inspect element

Podľa jednej z reakcií však na tom, či je snímka skutočná, vôbec nezáleží. Priemerný zárobok z počtu zhliadnutí by si mal, podľa tejto reakcie, vedieť totiž vypočítať každý.

„Nič by to neznamenalo ani keby šlo o skutočnú snímku obrazovky. Každý si vie pomocou jednoduchej matematiky vypočítať, že podľa verejne dostupných štatistík Mr. Beast za posledných 28 dní zarobil 3 až 6 miliónov dolárov.“

Beast is a brand account, it wouldn’t show „You’re a manager“ in the top right, even if it was real it wouldn’t mean much because anyone can estimate the last 28 days would be $3M-$6M with simple maths and average RPMs for long and short views pic.twitter.com/RfDCWM9aZ8

Treba mať tiež na pamäti, že po celý čas vedieme diskusiu len o jeho hlavnom kanáli.

Mnohí však upozorňujú na fakt, že youtuber má v prvom rade zárobkových profilov a metód viacero. Podľa broadcastera Tectonea z portálu Twitch „až 90 percent príjmu veľkého tvorcu“ netvorí sledovanosť, ale „príjem z reklamy.“

This is monthly

90% of a larger creators income is ads

4 million is only scratching the surface

Bro, also deserves more than that with all the good he’s done in the world.

This should surprise no one.

— TECTONE (@Tectone) February 17, 2025