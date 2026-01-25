Koľko sexu je vo vzťahu tak akurát? Expertka odhalila prekvapivú hranicu aj drobnosť, ktorú treba urobiť mesačne

Foto: Pexels

Frederika Lyžičiar
Pravidelný sex nemusí byť častý, aby mal zmysel.

Ako často by mali mať partneri intimitu, aby im vzťah vydržal a prinášal spokojnosť? Aj keď sa odpoveď líši od páru k páru, výskumy ukazujú, že existuje hranica, pri ktorej má intimita najväčší význam.

Otázka frekvencie sexu patrí k tým, o ktorých sa veľa premýšľa, no málo otvorene hovorí. Do hry vstupujú vek, rodičovstvo, spoločné bývanie aj pracovné vyťaženie. Napriek tomu sa v dátach opakovane objavuje rovnaký vzorec, a taký, že nie je rozhodujúce, koľko sexu pár má, ale či je pre oboch zdrojom spokojnosti, blízkosti a pocitu prepojenia. Práve tu sa začína ukazovať, že intimita môže byť nielen dôsledkom dobrého vzťahu, ale aj jeho hnacím motorom, ako upozornil magazín Mail Online.

Foto: Pexels

Spokojnosť vo vzťahu sa často nezačína emóciami, ale sexom

Profesorka ľudskej sexuality doktorka Nicole McNichols, ktorá vyučuje jeden z najvyhľadávanejších kurzov na Univerzite vo Washingtone, sa dlhodobo venuje výskumu partnerských vzťahov. Jej zistenia spochybňujú rozšírený predpoklad, že kvalitný vzťah automaticky vedie k dobrému sexu.

Foto: Pexels

„Ak sledujete páry v čase a necháte ich viesť si denné záznamy o tom, ako sú spokojní so vzťahom, so svojím duševným zdravím – vrátane celkovej spokojnosti so životom – a so svojím sexuálnym životom, vidíte, že keď sa zvýši sexuálna spokojnosť, následne rastie aj radosť a spokojnosť vo vzťahu,“ vysvetlila v podcaste Modern Love denníka New York Times. Ako dodáva, ide o súvislosť, ktorú mnohí podceňujú: „Je to cesta, ktorú si ľudia podľa mňa dostatočne neuvedomujú,“ vyjadrila sa.

Prekvapivý ideál: raz týždenne

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac