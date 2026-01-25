Koľko sexu je vo vzťahu tak akurát? Expertka odhalila prekvapivú hranicu aj drobnosť, ktorú treba urobiť mesačne

Ako často by mali mať partneri intimitu, aby im vzťah vydržal a prinášal spokojnosť? Aj keď sa odpoveď líši od páru k páru, výskumy ukazujú, že existuje hranica, pri ktorej má intimita najväčší význam.
Otázka frekvencie sexu patrí k tým, o ktorých sa veľa premýšľa, no málo otvorene hovorí. Do hry vstupujú vek, rodičovstvo, spoločné bývanie aj pracovné vyťaženie. Napriek tomu sa v dátach opakovane objavuje rovnaký vzorec, a taký, že nie je rozhodujúce, koľko sexu pár má, ale či je pre oboch zdrojom spokojnosti, blízkosti a pocitu prepojenia. Práve tu sa začína ukazovať, že intimita môže byť nielen dôsledkom dobrého vzťahu, ale aj jeho hnacím motorom, ako upozornil magazín Mail Online.
Spokojnosť vo vzťahu sa často nezačína emóciami, ale sexom
Profesorka ľudskej sexuality doktorka Nicole McNichols, ktorá vyučuje jeden z najvyhľadávanejších kurzov na Univerzite vo Washingtone, sa dlhodobo venuje výskumu partnerských vzťahov. Jej zistenia spochybňujú rozšírený predpoklad, že kvalitný vzťah automaticky vedie k dobrému sexu.
„Ak sledujete páry v čase a necháte ich viesť si denné záznamy o tom, ako sú spokojní so vzťahom, so svojím duševným zdravím – vrátane celkovej spokojnosti so životom – a so svojím sexuálnym životom, vidíte, že keď sa zvýši sexuálna spokojnosť, následne rastie aj radosť a spokojnosť vo vzťahu,“ vysvetlila v podcaste Modern Love denníka New York Times. Ako dodáva, ide o súvislosť, ktorú mnohí podceňujú: „Je to cesta, ktorú si ľudia podľa mňa dostatočne neuvedomujú,“ vyjadrila sa.
