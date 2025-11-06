Koľko medveďov vlastne na Slovensku zastrelili? Štátna ochrana prírody zverejnila štatistiky

Foto: TASR - Pavol Zachar/pexels

Roland Brožkovič
TASR
Celkový úbytok predstavuje 239 medveďov.

Z populácie medveďov na Slovensku bolo od apríla do konca októbra odstránených 201 jedincov. Ďalšie uhynuli pri dopravných nehodách či rukami pytliakov, celkový úbytok predstavuje 239 medveďov. Na tlačovej konferencii o tom vo štvrtok informoval riaditeľ Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Roman Fajth.

Zásahové tímy štátnych ochranárov v uplynulých mesiacoch eliminovali 95 medveďov, poľovníci na udelené výnimky rezortu životného prostredia zastrelili 106 jedincov. „Deväťdesiatdeväť percent jedincov sa odlovilo v blízkosti miest a obcí. Boli to jedince, ktoré boli viackrát vytláčané z intravilánu a prichádzali opakovane do obcí,“ priblížil Fajth.

Ako dodal, takmer 30 medveďov uhynulo v dôsledku dopravných nehôd či druhovej predácie, niekoľko usmrtili pytliaci a tri mladé medvede sa podarilo odchytiť a umiestniť do zoologických záhrad. Celkový úbytok 239 jedincov nebude mať podľa riaditeľa ŠOP na medvediu populáciu na Slovensku negatívny vplyv a prenos génov ostane zachovaný.

Spustili výskum

Pripomenul, že štátni ochranári od augusta spustili monitoring medveďa hnedého a realizujú aj výskum na zistenie zdravotného stavu populácie. Zdravotný stav medveďov na Slovensku sa podľa jeho slov zhoršuje.

Ilustračná foto: Charles J. Sharp, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

„Sú viac napádané parazitmi a je to asi spôsobené aj tým, že majú nedostatok potravy. Aj medvede, ktoré sú pri intravilánoch odstraňované z populácie, sú vytláčané z vyšších polôh mohutnejšími samcami a hľadajú potravu,“ uviedol Fajth s tým, že aj to môže spôsobovať nervozitu, ktorá vedie k agresívnemu správaniu sa medveďov a útokom na človeka.

Zásahové tímy mali v tomto roku vyše 2400 hlásení o výskyte medveďa hnedého, v porovnaní s vlaňajškom ide o nárast o viac ako 400 prípadov. Pri eliminácii medveďov im v teréne na základe uznesenia vlády SR pomáhali aj profesionálni vojaci. „Od apríla do októbra nám boli nápomocní pri 84 výjazdoch,“ priblížil štátny tajomník Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Filip Kuffa.

Vojaci pri monitoringu a eliminácii medveďov ochranárom pomáhali zásahovým tímom najmä po technickej stránke, a to využívaním termodronov. Kuffa spoluprácu s vojakmi hodnotí pozitívne, rezort však podľa jeho slov zapracoval na tom, aby pri odstrele medveďov nebolo v budúcnosti potrebné viazať personálne kapacity a prostriedky armády. „Vyškolili sme našich zamestnancov a nakúpila sa technika, aby sme si to vedeli zastrešovať sami,“ dodal štátny tajomník envirorezortu.

Kuffa na brífingu reagoval aj na organizáciu Greenpeace Poľsko, ktorá podala Európskej komisii sťažnosť na Slovensko pre údajne nezákonný odstrel medveďov hnedých. Greenpeace upozornil, že poľovačky na medveďov sa odohrávajú pri poľských hraniciach a ohrozujú populáciu chráneného druhu aj na poľskej strane. Štátny tajomník MŽP tieto tvrdenia odmietol a uviedol, že v slovensko-poľskom pohraničí boli v ostatných mesiacoch eliminované len dva jedince.

