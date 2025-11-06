Na Slnku došlo k silnej erupcii: Dnes v noci sledujte oblohu, polárna žiara bude možno viditeľná aj u nás

Ilustračná foto: Flickr/Unsplash

Roland Brožkovič
Časť výronu zasiahne Zem v noci zo 6. na 7. novembra, čo môže vyvolať zvýšenú aktivitu polárnej žiary aj v nižších zemepisných šírkach.

Zatiaľ čo polárna žiara je v niektorých krajinách bežným javom, na Slovensku ide vždy o vzácnu udalosť. Aj napriek tomu sa ale u nás z času na čas objaví a vždy ide o nádherné divadlo. A práve dnes a zajtra v noci existuje šanca, že ju nad našim území uvidíme.

Zem v týchto dňoch totiž zasiahne silná geomagnetická búrka kategórie G3, ktorá môže priniesť polárnu žiaru viditeľnú aj nad Slovenskom. Búrku spôsobujú silné slnečné erupcie typu X z aktívnej oblasti AR 4274, ktoré sa odohrali 4. novembra a uvoľnili do priestoru veľké množstvo plazmy, píše portál iMeteo.

Možné poruchy GPS

Časť výronu zasiahne Zem v noci zo 6. na 7. novembra, čo môže vyvolať zvýšenú aktivitu polárnej žiary aj v nižších zemepisných šírkach. Rýchlosť slnečného vetra môže presiahnuť 600 km/s, čo spôsobí väčšie zaťaženie magnetického poľa Zeme. V minulosti sa pri podobných búrkach podarilo pozorovať žiaru aj z územia Slovenska či Česka.

Odborníci však varujú pred možnými krátkodobými poruchami v GPS, rádiovom spojení či elektrickej sieti, no bez vážnych následkov. Aktivita by mala postupne slabnúť počas 8. novembra.

