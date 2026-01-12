Kolektívna zmluva je v slepej uličke: Odborári v U. S. Steel vyhlásili štrajkovú pohotovosť

Štrajkovú pohotovosť vyhlásili v pondelok odborári v košických oceliarňach U. S. Steel. Dôvodom je, že ani po ôsmich kolách kolektívneho vyjednávania o podobe novej podnikovej kolektívnej zmluvy sa nepodarilo nájsť spoločnú dohodu.
Informoval o tom predseda Výboru Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Juraj Varga. Predchádzajúca kolektívna zmluva v hutníckom podniku platila do 31. decembra 2025. Kolektívne vyjednávanie o novej, ktoré trvalo osem kôl, dospelo do vyhlásenia sporu. Prvé kolo vyjednávania sa konalo 14. októbra a zatiaľ posledné 16. decembra.
Sporný je pracovný čas aj mzdy
„Postupujeme v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní, pričom štrajková pohotovosť nie je štrajk, ale prejav pripravenosti zamestnancov ho zrealizovať, ak to bude nevyhnutné,“ uviedol Varga. Ako informovali odbory, spornou sa stala najskôr otázka týždenného pracovného času zamestnancov, respektíve enormný tlak na jeho zvýšenie zo strany zamestnávateľa.
Ten navrhuje navýšenie týždenného pracovného času z doterajších 35,5 hodiny na 37,5 hodiny. Ďalším sporným a problematickým momentom je podľa odborárov neochota zamestnávateľa navyšovať tarifné mzdy pre rok 2026 a tiež obmedzovanie benefitov zadefinovaných v návrhu odborov. Za svoju ťažiskovú líniu uvádzajú odbory tri piliere – zamestnanosť, pracovný čas a mzdy.
„Naším cieľom v kolektívnom vyjednávaní je udržanie prijateľnej životnej úrovne pre zamestnancov v rozhodujúcich oblastiach, a to bez ďalšieho navyšovania týždenného pracovného času. Zároveň chceme docieliť zvyšovanie i rast miezd, čo priamo ovplyvňuje kvalitu života našich členov a zamestnancov,“ uviedol Varga.
Žiadosť o sprostredkovateľa a plánovaný protest
V rámci vyhlásenia sporu zástupcovia odborov 9. januára požiadali Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR o pridelenie sprostredkovateľa. Tento proces by sa mal zrealizovať do 30 dní od doručenia požiadavky. Na 21. januára od 15.00 h plánujú odborári zorganizovať protestné zhromaždenie v košickej Šaci.
V košických oceliarňach aktuálne pracuje 7700 kmeňových zamestnancov. Vlani v polovici júna bola po 18-mesačnom procese ukončená akvizícia, ktorou japonská oceliarska spoločnosť Nippon prevzala hutnícky americký koncern U. S. Steel vrátane jeho slovenského závodu.
