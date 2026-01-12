Kolektívna zmluva je v slepej uličke: Odborári v U. S. Steel vyhlásili štrajkovú pohotovosť

Foto: TASR/František Iván

Nina Malovcová
TASR
Dohoda stále v nedohľadne, odborári v košických oceliarňach pritvrdzujú.

Štrajkovú pohotovosť vyhlásili v pondelok odborári v košických oceliarňach U. S. Steel. Dôvodom je, že ani po ôsmich kolách kolektívneho vyjednávania o podobe novej podnikovej kolektívnej zmluvy sa nepodarilo nájsť spoločnú dohodu.

Informoval o tom predseda Výboru Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Juraj Varga. Predchádzajúca kolektívna zmluva v hutníckom podniku platila do 31. decembra 2025. Kolektívne vyjednávanie o novej, ktoré trvalo osem kôl, dospelo do vyhlásenia sporu. Prvé kolo vyjednávania sa konalo 14. októbra a zatiaľ posledné 16. decembra.

Sporný je pracovný čas aj mzdy

„Postupujeme v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní, pričom štrajková pohotovosť nie je štrajk, ale prejav pripravenosti zamestnancov ho zrealizovať, ak to bude nevyhnutné,“ uviedol Varga. Ako informovali odbory, spornou sa stala najskôr otázka týždenného pracovného času zamestnancov, respektíve enormný tlak na jeho zvýšenie zo strany zamestnávateľa.

Foto: TASR/František Iván

Ten navrhuje navýšenie týždenného pracovného času z doterajších 35,5 hodiny na 37,5 hodiny. Ďalším sporným a problematickým momentom je podľa odborárov neochota zamestnávateľa navyšovať tarifné mzdy pre rok 2026 a tiež obmedzovanie benefitov zadefinovaných v návrhu odborov. Za svoju ťažiskovú líniu uvádzajú odbory tri piliere – zamestnanosť, pracovný čas a mzdy.

„Naším cieľom v kolektívnom vyjednávaní je udržanie prijateľnej životnej úrovne pre zamestnancov v rozhodujúcich oblastiach, a to bez ďalšieho navyšovania týždenného pracovného času. Zároveň chceme docieliť zvyšovanie i rast miezd, čo priamo ovplyvňuje kvalitu života našich členov a zamestnancov,“ uviedol Varga.

Žiadosť o sprostredkovateľa a plánovaný protest

V rámci vyhlásenia sporu zástupcovia odborov 9. januára požiadali Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR o pridelenie sprostredkovateľa. Tento proces by sa mal zrealizovať do 30 dní od doručenia požiadavky. Na 21. januára od 15.00 h plánujú odborári zorganizovať protestné zhromaždenie v košickej Šaci.

V košických oceliarňach aktuálne pracuje 7700 kmeňových zamestnancov. Vlani v polovici júna bola po 18-mesačnom procese ukončená akvizícia, ktorou japonská oceliarska spoločnosť Nippon prevzala hutnícky americký koncern U. S. Steel vrátane jeho slovenského závodu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac