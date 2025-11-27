Kľúčové mesto Pokrovsk pod útokom: Kremeľ tvrdí, že postupuje, Ukrajina to popiera. Rusov vraj ničí

Rusko tvrdí, že jeho sily v uplynulých dňoch postúpili do severných častí východoukrajinského mesta Pokrovsk. Ukrajinská armáda však deklaruje, že v meste drží pozície, ničí tam ruské jednotky a za uplynulý deň odrazila 57 ruských útokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Ruské ministerstvo uviedlo, že jeho vojaci z 2. armády postupujú v centrálnych a severných častiach Pokrovska, ako aj východne, západne a južne od susedného Myrnohradu. Moskva tvrdí, že väčšina Pokrovska je už pod jeho kontrolou a že ukrajinské jednotky v susednom Myrnohrade sú obkľúčené. Ukrajinská strana obe tvrdenia popiera.
Rusko zverejnilo videá
Ruské ministerstvo obrany minulý týždeň zverejnilo video, na ktorom sa ruskí vojaci v Pokrovsku voľne pohybujú a hliadkujú v opustených uliciach lemovaných zničenými budovami. Agentúra Reuters overila, že zábery boli natočené v južnej časti Pokrovska.
Pokrovsk je kľúčovým dopravným uzlom vo východukrajinskej Doneckej oblasti a ruské sily k nemu pomaly postupovali viac ako rok. Banské mesto malo pred vojnou 60 000 obyvateľov. Jeho zabratie by podľa Moskvy ruskej armáde poskytlo základňu pre postup na sever, kde ležia Kramatorsk a Sloviansk – dve najväčšie mestá v Doneckej oblasti pod kontrolou Ukrajiny.
Rusko v súčasnosti postupuje na viacerých úsekoch frontu, a to najmä v Doneckej, Dnepropetrovskej a Záporožskej oblasti.
