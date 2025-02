Klebety okolo novej bondovky neutíchajú. Toto je horúci adept na najikonickejšiu filmovú postavu

Svet filmu je plný špekulácií, a jednou z najhorúcejších tém posledných mesiacov a vlastne i rokov je otázka: Kto bude ďalším Jamesom Bondom? Medzi možnými kandidátmi sa objavilo už niekoľko známych mien. Kto napokon prevezme štafetu a stane sa agentom 007?

Medzi možnými kandidátmi sa nedávno objavilo meno škótskeho herca Stuarta Martina, ktorý by mohol prevziať ikonickú rolu po Danielovi Craigovi. Ako uvádza portál MensJournal, práve Stuart sa zdá byť jedným z horúcich adeptov na najikonickejšiu filmovú postavu všetkých čias.

Kto je Stuart Martin?

Stuart pochádza zo Škótska a doteraz sa preslávil najmä televíznymi úlohami. Diváci ho poznajú z historického krimiseriálu „Miss Scarlet & The Duke“, kde si zahral charizmatického detektíva Williama Wellingtona. Svoje schopnosti predviedol aj v akčnom filme „Army of Thieves“, ktorý bol prequelom k populárnemu „Army of the Dead“ od Zacka Snydera.

James Bond je postava, ktorá si vyžaduje špecifickú kombináciu vlastností – sebavedomie, fyzickú kondíciu, sofistikovanosť a štipku nebezpečenstva. Stuart Martin tieto atribúty rozhodne má. Navyše jeho škótsky pôvod by mohol byť symbolickým návratom k úplne prvému Bondovi, ktorého stvárnil Sean Connery. Zatiaľ čo v minulosti sa medzi favoritmi na rolu spomínali hviezdy ako Idris Elba, Henry Cavill či Tom Hardy, tvorcovia franšízy sa údajne prikláňajú k menej známemu hercovi. A práve Stuart Martin by mohol byť tým prekvapivým výberom.

Film zahalený tajomstvom