Herečka z Eufórie prelomila mlčanie. Konečne prezradila, prečo Kat nie je v novej sérii seriálu

Foto: Profimedia / MovieStillsDB

Dana Kleinová
Roky sa internetom šírili dohady o možnom konflikte s režisérom.

Seriál Eufória je oficiálne späť s novou sériou. Diváci na ňu čakali štyri roky a hoci už sa zdalo, že z nej nakoniec nič nebude, dnes už si viete pozrieť prvú epizódu. Prvé reakcie divákov, ako sme informovali v článku, však nie sú najpozitívnejšie. Na ČSFD má pritom momentálne hodnotenie 68 %.

Diváci si v seriáli mohli všimnúť viacero zmien. Napríklad to, že hoci herec Angus Cloud zomrel, v seriáli ho udržali nažive. Jeho postava Fezca skončila vo väzení, odkiaľ sa s ostatnými rozpráva cez telefón. Kto však naopak v seriáli chýba, je Kat, ktorú stvárňovala Barbie Ferreira.

Foto: MovieStillsDB

Vyvrátila všetky klebety o konflikte

Ako zachytil portál E! News, Barbie Ferreira najnovšie prelomila mlčanie a podrobne opísala, čo viedlo k jej odchodu zo šou. Za koncom v seriáli pritom nestál spor s tvorcom Samom Levinsonom, ako sa internetom šírili špekulácie.

„Nebolo to dramatické,“ povedala v podcaste Not Skinny But Not Fat. „V skutočnosti to bol presný opak drámy. Bol to dlhý proces uvažovania v štýle: ‚Neviem, či je toto pre mňa to pravé‘. Potom nasledovali rozhovory s ľuďmi a naša spoločná snaha prísť na to, ako z Kat urobiť plnohodnotnú postavu, ale jednoducho to nikam neviedlo,“ priznala herečka.

Naposledy ju diváci videli v seriáli po tom, ako našla svoje sebavedomie vďaka tomu, že začala robiť online dominu a zarábala si tým, že v maske urážala mužov, ktorí jej za to posielali peniaze.

Foto: MovieStillsDB

Pokračovala: „Keďže sme nič nenašli a na ničom sa nezhodli, povedala som si: ‚Nechajte ma proste ísť. Nechajte ma ísť si vlastnou cestou.‘“ Herečka uviedla, že nemalo zmysel zostávať v „najväčšom televíznom seriáli na svete“, ak nemala pocit, že má k dispozícii správny materiál, s ktorým by mohla pracovať.

„Radšej budem hrať v nezávislom filme, kde naozaj hrám, precvičujem si svoje herecké schopnosti a dostávam kreatívne výzvy, než aby som len tak sedela a bola v podstate postavou v pozadí,“ dodala.

Stále hrá, ale v nezávislých filmoch

Po rokoch pretrvávajúcich fám o tom, že si so Samom nerozumejú, Barbie opäť zdôraznila, že v tom nebola žiadna dráma.

„Nebolo to tak, že by som sa jedného dňa zobudila nahnevaná,“ objasnila a pokračovala: „Bol to veľmi dlhý a namáhavý proces spracovávania a zvažovania plusov a mínusov. Sledovala som, čo sa bude diať, a nakoniec som si povedala: ‚Verím si ako herečke a chcem, aby moja kariéra vyzerala trochu inak.‘ A je úplne v poriadku, ak to nebude práve v hitovom televíznom seriáli.“

V súčasnosti Barbie hviezdi v dvoch nedávno vydaných nezávislých snímkach, Faces of Death a Mile End Kicks, pričom druhý menovaný film aj produkovala. „Robím nezávislé filmy, ktoré sa točia doslova s minimálnym rozpočtom,“ žartovala herečka a dodala: „Ale sú to skvelé a skutočné príbehy. A to chcem radšej, než byť len niekým do počtu.“

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

