Kedysi žiarlila, dnes Jurajovi Bačovi dopraje pokoj. Herečka Dominika Richterová prehovorila o synovi aj partnerovi

Život herečky sa často javí ako bezstarostný, no realita býva plná nečakaných výziev. Dominika Richterová o tom vie svoje – od začiatkov, ktoré neboli jednoduché, až po dnešnú rolu mamy a partnerky, zvláda všetko s humorom a úprimnosťou.
V podcaste Bekimovo horúce kreslo hovorila o sebe bez prikrášľovania a ukázala, že aj známa herečka je predovšetkým obyčajný človek.
Herectvo nebolo jej snom
Dominika nikdy netúžila stáť pred kamerami. Ako prezradila, rodičia ju nasmerovali na spev, hoci sa na hodinách radšej schovávala pod klavír. Napokon sa nechala povzbudiť a postupne vstúpila do sveta herectva.
Dnes je známa tvár seriálu Nemocnica, no začiatky neboli jednoduché – učenie textov aj skúšky jej robili problémy a pri prvých nakrúcaniach zažila aj trápne chvíle. Napriek tomu si našla svoje miesto a postupne si vybudovala stabilnú pozíciu.
