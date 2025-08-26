Kedysi národný klenot, dnes hrozba: Populácia medveďov zostáva stabilná, názory verejnosti sa však radikálne zmenili

Foto: Needpix

Nina Malovcová
SITA
Medvede na Slovensku
V roku 2021 ich obdivovala väčšina, dnes už len tretina ľudí.

 Názor na medvede sa za posledné roky zmenil. Zatiaľ čo v minulosti bol medveď hnedý pokladaný najmä za národný klenot, dnes sú názory ľudí rôzne. Z výsledkov celoslovenského prieskumu DEKK Inštitútu vyplýva, že aktuálne pokladá medveďa hnedého za prírodné bohatstvo našej krajiny 33 percent Slovákov.

V roku 2021 vo výskume ISSP Životné prostredie to ešte bolo 61 percent. Aktuálne dáta z prípadovej štúdie „Medvede na Slovensku, medzi faktami a emóciami“ potvrdzujú, že na tému medveďa hnedého, jeho význam a hroziace konflikty s ľuďmi nie je v našej spoločnosti väčšinový pohľad.

Viac z témy Medvede na Slovensku:
1.
Medveď napadol cyklistu v obľúbenej doline v Tatrách. Muža museli previezť do nemocnice, utrpel tržné poranenia
2.
Mimoriadna situácia: Ranený medveď môže byť nebezpečný, ušiel po zrážke s vlakom. Obce varujú obyvateľov
3.
Žene na strednom Slovensku vbehol pod kolesá medveď: Zviera sa vážne zranilo, ochranári museli konať
Zobraziť všetky články (81)

Medvede sa stali mediálnou témou

Tretina ľudí ho považuje za bohatstvo, ďalšia tretina s takýmto postojom nesúhlasí a ďalšia tretina je niekde v názorovom strede. Autormi štúdie sú Dušan Janák z Katedry sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zoológ a bývalý člen Zásahového tímu pre medveďa hnedého Michal Haring.

Štúdia je súčasťou publikácie Polarizácia a Antisystém 2025 z dielne DEKK Inštitútu.Výrazným fenoménom je však rastúca medializácia problematiky medveďa hnedého na Slovensku. Podľa údajov Technickej univerzity vo Zvolene bolo v roku 2011 v slovenských médiách zverejnených len 25 článkov na túto tému, avšak v roku 2022 ich počet stúpol na 848, pričom o rok neskôr to bolo až 1 449 článkov.

Politizácia problému

Záujem narástol natoľko, že TV Markíza v roku 2025 o problematike natočila 6-dielny dokumentárny seriál s názvom Lebo medveď.

„Téma pekne ilustruje, čo sa stane so štandardným problémom, ak sa masívne politizuje. Výskyt medveďov aj ich útoky na človeka tu boli vždy. Minulý rok ich bolo 11, v roku 2014 ich bolo osem. Reakcia na útoky predstavovala aj v minulosti preskúmanie a prípadný odlov medveďa, ich populácia sa regulovala. Tento problém získal politický potenciál, keď sa dostal do širšej pozornosti,“ komentoval situáciu hlavný výskumník a riaditeľ DEKK Inštitútu Pavol Kosnáč a upozornil tiež na odstrel 93 medveďov, najväčší v našich moderných dejinách.

Populácia medveďa sa výrazne nemení

Odstrel podľa neho nebol o primeranom riešení problému, ale o vyslaní signálu ľuďom, že niekto problém útokov medveďa berie vážne. Na Slovensku sa odhad počtu medveďa hnedého urobil dvakrát. Technická univerzita vo Zvolene vo svojej štúdii v roku 2014 odhadla počet na 1 256 jedincov, Karlova univerzita v Prahe v roku 2021 uviedla odhadovaný počet na 1 056.

Ilustračná foto: Pexels

Vyplýva z toho, že populácia medveďa na Slovensku výrazne nestúpa ani neklesá. Počet útokov medveďov na ľudí na Slovensku má od roku 2020 mierne stúpajúci trend, ale napríklad v rokoch 1985 a 1987 bolo medveďmi zranených priemerne deväť ľudí ročne. Najviac útokov bolo v rokoch 2023 a 2024, keď ich bolo 11. V roku 2023 bolo zastrelených 10 medveďov. V roku 2024 však toto číslo stúplo až na 93, napriek tomu počet útokov neklesol.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovenský učiteľ tvrdí, že holokaust je „mytológia“: Vysokoškolský pedagóg je podľa súdu vinný, jeho list…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudíKráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí
53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac