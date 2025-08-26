Kedysi národný klenot, dnes hrozba: Populácia medveďov zostáva stabilná, názory verejnosti sa však radikálne zmenili

Názor na medvede sa za posledné roky zmenil. Zatiaľ čo v minulosti bol medveď hnedý pokladaný najmä za národný klenot, dnes sú názory ľudí rôzne. Z výsledkov celoslovenského prieskumu DEKK Inštitútu vyplýva, že aktuálne pokladá medveďa hnedého za prírodné bohatstvo našej krajiny 33 percent Slovákov.
V roku 2021 vo výskume ISSP Životné prostredie to ešte bolo 61 percent. Aktuálne dáta z prípadovej štúdie „Medvede na Slovensku, medzi faktami a emóciami“ potvrdzujú, že na tému medveďa hnedého, jeho význam a hroziace konflikty s ľuďmi nie je v našej spoločnosti väčšinový pohľad.
Medvede sa stali mediálnou témou
Tretina ľudí ho považuje za bohatstvo, ďalšia tretina s takýmto postojom nesúhlasí a ďalšia tretina je niekde v názorovom strede. Autormi štúdie sú Dušan Janák z Katedry sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zoológ a bývalý člen Zásahového tímu pre medveďa hnedého Michal Haring.
Štúdia je súčasťou publikácie Polarizácia a Antisystém 2025 z dielne DEKK Inštitútu.Výrazným fenoménom je však rastúca medializácia problematiky medveďa hnedého na Slovensku. Podľa údajov Technickej univerzity vo Zvolene bolo v roku 2011 v slovenských médiách zverejnených len 25 článkov na túto tému, avšak v roku 2022 ich počet stúpol na 848, pričom o rok neskôr to bolo až 1 449 článkov.
Politizácia problému
Záujem narástol natoľko, že TV Markíza v roku 2025 o problematike natočila 6-dielny dokumentárny seriál s názvom Lebo medveď.
„Téma pekne ilustruje, čo sa stane so štandardným problémom, ak sa masívne politizuje. Výskyt medveďov aj ich útoky na človeka tu boli vždy. Minulý rok ich bolo 11, v roku 2014 ich bolo osem. Reakcia na útoky predstavovala aj v minulosti preskúmanie a prípadný odlov medveďa, ich populácia sa regulovala. Tento problém získal politický potenciál, keď sa dostal do širšej pozornosti,“ komentoval situáciu hlavný výskumník a riaditeľ DEKK Inštitútu Pavol Kosnáč a upozornil tiež na odstrel 93 medveďov, najväčší v našich moderných dejinách.
Populácia medveďa sa výrazne nemení
Odstrel podľa neho nebol o primeranom riešení problému, ale o vyslaní signálu ľuďom, že niekto problém útokov medveďa berie vážne. Na Slovensku sa odhad počtu medveďa hnedého urobil dvakrát. Technická univerzita vo Zvolene vo svojej štúdii v roku 2014 odhadla počet na 1 256 jedincov, Karlova univerzita v Prahe v roku 2021 uviedla odhadovaný počet na 1 056.
Vyplýva z toho, že populácia medveďa na Slovensku výrazne nestúpa ani neklesá. Počet útokov medveďov na ľudí na Slovensku má od roku 2020 mierne stúpajúci trend, ale napríklad v rokoch 1985 a 1987 bolo medveďmi zranených priemerne deväť ľudí ročne. Najviac útokov bolo v rokoch 2023 a 2024, keď ich bolo 11. V roku 2023 bolo zastrelených 10 medveďov. V roku 2024 však toto číslo stúplo až na 93, napriek tomu počet útokov neklesol.
